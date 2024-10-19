20 Ekim’de İstanbul’da trafiğe kapatılacak olan yollar ve alternatif güzergahlar belirlendi

19 Ekim 2024 12:11 - Güncelleme : 19 Ekim 2024 12:28

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Türkiye'nin her yerinde çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Milyonlarca vatandaşın katılacağı etkinliklerin provası sebebiyle bazı yollar trafiğe kapatılacak. 20 Ekim hangi yollar kapalı, saat kaça kadar araştırılıyor.

Türkiye'de coşkuyla kutlanacak olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı​'na kısa süre kaldı. Düzenlenecek olan etkinliklerden dolayı da bazı yollar belirli bir sürede trafiğe kapanacak.

İstanbul​ Büyükşehir Belediyesi alternatif yol güzergahlarını duyurdu.

20 EKİM İSTANBUL HANGİ YOLLAR KAPALI OLACAK?

20 Ekim Pazar günü Vatan Caddesi​'nde 10.00 ile 14.00 aralığında tören provası yapılacak.

29 Ekim Salı günü 10.00-14.00 saatleri arasında Cumhuriyet Bayramı Töreni yapılacak. 06.00-14.00 aralığında prova sebebiyle Vatan Caddesi kapalı olacak.

İETT​ ise alternatif yolları ve hatları şöyle duyurdu:

"• 38, 38Z, 50Y ve 88A numaralı hatlarımız;

Edirnekapı, Topkapı, Millet Caddesi üzerinden geçtikten sonra Aksaray Köprüsü’nün altından U dönüşü yaparak, Millet Caddesi'nden devam edecek ve Topkapı alt geçitten devam ederek Edirnekapı Kaleboyu Durağı’ndan sonra güzergâhlarına gireceklerdir.

• 76E, 79T, 89T, 78, 78H, 79E, 79GE, 97GE, 146B, 336, 91E, 97G, 76A ve 146T numaralı hatlarımız;

Atışalanı Yanyol'u çıktıktan sonra Otogar istikametinden girerek, Terazidere, Cevizlibağ'dan Topkapı istikametinden geçtikten sonra Millet Caddesi üzerinden, Aksaray İSKİ'den güzergâhlarına gireceklerdir.

• 92M, 92Ş, 97M, 141M, 146M, E58 ve E59 numaralı hatlarımız;

Atışalanı Yanyol'u çıktıktan sonra Otogar istikametinden girerek, Terazidere, Cevizlibağ'dan Halıcıoğlu, Haliç Köprüsü üzerinden Mecidiyeköy'e giderler.

• 28, 88, 87, MR11 ve 41ST numaralı hatlarımız;

Topkapı Kale İçi istikametine, Topkapı alt geçidi ve Millet Caddesi istikametinden Pazartekke Durağı'ndan sonra Topkapı Garajı'ndan sonraki ışıklardan U dönüşü yaparak gideceklerdir. Taksim-Beşiktaş istikametindeki gidişatları normaldir.

•89, 89B, 89C ve 89K numaralı hatlarımız;

Fındıkzade Durağı'ndan sonra Aksaray istikametine düz devam ederek, Aksaray Köprüsü altından dönerek ring seferi olarak çalışacaktır.

• 32T numaralı hattımız;

Topkapı Millet Caddesi, Aksaray Pertevniyal Durağı’ndan güzergâhına girecektir.

• 90B numaralı hattımız;

Edirnekapı, Topkapı, Millet Caddesi üzerinden Aksaray İSKİ Durağı’ndan güzergâhlarına girecektir.

• 35D numaralı hattımız;

Millet Caddesi Topkapı alt geçit güzergahını kullanarak Edirnekapı'dan güzergahınâ girecektir."