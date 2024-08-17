2024-2024 Süper Lig sezonunun transfer döneminin ne zaman biteceği belli oldu
Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT Haber
17 Ağustos 2024 18:42 - Güncelleme : 17 Ağustos 2024 19:07
Trendyol Süper Lig'de yeni sezonun başlaması ile birlikte transfer çalışmaları da hız kazandı. Taraftarlar tarafından transfer döneminin ne zaman biteceği merak edildi.
Yeni sezonda takımlar harcama limitleri doğrultusunda kadrolarına takviye yapmaya devam ediyor.
Süper Lig'de Gabriel Sara, Elias Jelert, Youssef En-Nesyri, Allan Saint Maximin, Immobile, Rafa Silva, Stefan Savic, Nwakaeme gibi önemli isimler transfer edildi.
Taraftarlar tarafından transfer döneminin ne zaman biteceği ise merak ediliyor.
TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BİTİYOR?
2024-2025 Trendyol Süper Lig sezonunun transfer dönemi 13 Eylül 2024 tarihinde sona erecek.
24 Haziran'da başlayan dönem toplamda 82 gün sürecek.
İkinci transfer dönemi ise 13 Ocak-11 Şubat 2024 tarihleri arasında olacak.
Kaynak: TGRT Haber