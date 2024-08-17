2024-2024 Süper Lig sezonunun transfer döneminin ne zaman biteceği belli oldu

17 Ağustos 2024 18:42 - Güncelleme : 17 Ağustos 2024 19:07

Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu ve Zaha açıklaması: "Transfer süreci var"

Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu ve Zaha açıklaması: "Transfer süreci var"

Yeni sezonda takımlar harcama limitleri doğrultusunda kadrolarına takviye yapmaya devam ediyor.

Süper Lig'de Gabriel Sara, Elias Jelert, Youssef En-Nesyri, Allan Saint Maximin, Immobile, Rafa Silva, Stefan Savic, Nwakaeme gibi önemli isimler transfer edildi.

Taraftarlar tarafından transfer döneminin ne zaman biteceği ise merak ediliyor.

TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BİTİYOR?

2024-2025 Trendyol Süper Lig sezonunun transfer dönemi 13 Eylül 2024 tarihinde sona erecek.

24 Haziran'da başlayan dönem toplamda 82 gün sürecek.

İkinci transfer dönemi ise 13 Ocak-11 Şubat 2024 tarihleri arasında olacak.