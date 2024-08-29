2024-2025 sezonu BAL Ligi kura çekimleri 4 Eylül tarihinde yapılacak

29 Ağustos 2024 15:02 - Güncelleme : 29 Ağustos 2024 15:20

2024-2025 Bölgesel Amatör Lig (BAL) sezonunun kura çekimlerinin başlamasına kısa bir süre kaldı.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından BAL Ligi kura çekimlerinin ne zaman, saat kaçta ve nerede yapılacağına dair açıklama yapıldı.

Ayrıca bu sezon BAL Ligi'nde kaç grup ve takımın yer alacağı da belirtildi.

BAL LİGİ KURA ÇEKİMLERİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

BAL Ligi kura çekimleri 4 Eylül 2024 Çarşamba günü Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Riva'daki yerleşkesinde yapılacak.

BAL LİGİ'NDE KAÇ TAKIM VE GRUP BULUNUYOR 2024-2025?

TFF'nin açıkladığı bilgilere göre 2024-2025 sezonunda BAL Ligi 153 takımın katılımıyla düzenlenecek.

Bu sezon 76 ilden takımın katılacağı BAL Ligi'nde 14'lü 2 grup, 15 'li 4 grup, 16'lı 3 grup ve 17'li 1 grup olmak üzere toplamda 10 grup bulunuyor.