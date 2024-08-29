2024-2025 sezonu BAL Ligi kura çekimleri 4 Eylül tarihinde yapılacak
Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER
29 Ağustos 2024 15:02 - Güncelleme : 29 Ağustos 2024 15:20
TFF tarafından yapılan açıklamanın ardından 2024-2025 sezonu BAL Ligi kura çekimlerinin ne zaman ve nerede yapılacağı belli oldu. Açıklanan bilgilere göre 10 grupta 153 takımın katılımıyla oynanacak.
2024-2025 Bölgesel Amatör Lig (BAL) sezonunun kura çekimlerinin başlamasına kısa bir süre kaldı.
Türkiye Futbol Federasyonu tarafından BAL Ligi kura çekimlerinin ne zaman, saat kaçta ve nerede yapılacağına dair açıklama yapıldı.
Ayrıca bu sezon BAL Ligi'nde kaç grup ve takımın yer alacağı da belirtildi.
BAL LİGİ KURA ÇEKİMLERİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
BAL Ligi kura çekimleri 4 Eylül 2024 Çarşamba günü Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Riva'daki yerleşkesinde yapılacak.
BAL LİGİ'NDE KAÇ TAKIM VE GRUP BULUNUYOR 2024-2025?
TFF'nin açıkladığı bilgilere göre 2024-2025 sezonunda BAL Ligi 153 takımın katılımıyla düzenlenecek.
Bu sezon 76 ilden takımın katılacağı BAL Ligi'nde 14'lü 2 grup, 15 'li 4 grup, 16'lı 3 grup ve 17'li 1 grup olmak üzere toplamda 10 grup bulunuyor.
Kaynak: TGRT HABER