UEFA Konferans Ligi kura çekimleri 30 Ağustos'ta özel yazılımla yapılacak

29 Ağustos 2024 09:29 - Güncelleme : 29 Ağustos 2024 09:33

UEFA Konferans Ligi'nde mücadele eden temsilcilerimizden Başakşehir, ilk maçta berabere kaldığı rakibi St. Patrick's Athletic'i 2-0 mağlup ederek lig aşamasına kaldı.

Bir diğer temsilcimiz Trabzonspor'un durumu ise bugün oynanacak olan St. Gallen karşılaşmasının ardından belli olacak.

Taraftarlar tarafından UEFA Konferans Ligi kura çekimleri ne zaman sorusunun cevabı araştırılıyor.

UEFA KONFERANS LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

UEFA Konferans Ligi kura çekimleri 30 Ağustos 2024 tarihinde gerçekleştirilecek.

Konferans Ligi'nin lig aşamasında oynanacak olan play-off turlarının 31 Ocak, diğer turların ise 20 Aralık tarihinde yapılacak.

2024-2025 Konferans Ligi sezonunun lig aşamasının maçlarının oynanacağı haftalar ise şöyle:

1. Hafta: 3 Ekim 2024

3 Ekim 2024 2. Hafta: 24 Ekim 2024

24 Ekim 2024 3. Hafta: 7 Kasım 2024

7 Kasım 2024 4. Hafta: 28 Kasım 2024

28 Kasım 2024 5. Hafta: 12 Aralık 2024

12 Aralık 2024 6. Hafta: 19 Aralık 2024

19 Aralık 2024 Play-off: 13 Şubat 2025 / 20 Şubat 2025

13 Şubat 2025 / 20 Şubat 2025 Son 16 turu: 6 Mart 2025 / 13 Mart 2025

6 Mart 2025 / 13 Mart 2025 Çeyrek final: 10 Nisan 2025 / 17 Nisan 2025

10 Nisan 2025 / 17 Nisan 2025 Yarı final: 1 Mayıs 2025 / 8 Mayıs 2025

1 Mayıs 2025 / 8 Mayıs 2025 Final: 28 Mayıs 2025

UEFA KONFERANS LİGİ KURALARI NASIL ÇEKİLECEK?

UEFA tarafından açıklanan bilgilere göre Konferans Ligi'nin kura çekimleri özel bir yazılım ile gerçekleştirilecek.

İç ve dış sahada oynanacak olan maçların da yazılım ile belirleneceği kura çekimlerinde takımlar katsayı sistemine göre 6 torbaya ayrılacak.