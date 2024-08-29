UEFA Konferans Ligi kura çekimleri 30 Ağustos'ta özel yazılımla yapılacak
Temsilcimiz Başakşehir'in yer aldığı UEFA Konferans Ligi'nin kura çekimlerinin ne zaman yapılacağı gündem oldu. UEFA tarafından yeni lig sisteminde kura çekimlerinin nasıl yapılacağı açıklandı.
UEFA Konferans Ligi'nde mücadele eden temsilcilerimizden Başakşehir, ilk maçta berabere kaldığı rakibi St. Patrick's Athletic'i 2-0 mağlup ederek lig aşamasına kaldı.
Bir diğer temsilcimiz Trabzonspor'un durumu ise bugün oynanacak olan St. Gallen karşılaşmasının ardından belli olacak.
Taraftarlar tarafından UEFA Konferans Ligi kura çekimleri ne zaman sorusunun cevabı araştırılıyor.
UEFA KONFERANS LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
UEFA Konferans Ligi kura çekimleri 30 Ağustos 2024 tarihinde gerçekleştirilecek.
Konferans Ligi'nin lig aşamasında oynanacak olan play-off turlarının 31 Ocak, diğer turların ise 20 Aralık tarihinde yapılacak.
2024-2025 Konferans Ligi sezonunun lig aşamasının maçlarının oynanacağı haftalar ise şöyle:
- 1. Hafta: 3 Ekim 2024
- 2. Hafta: 24 Ekim 2024
- 3. Hafta: 7 Kasım 2024
- 4. Hafta: 28 Kasım 2024
- 5. Hafta: 12 Aralık 2024
- 6. Hafta: 19 Aralık 2024
- Play-off: 13 Şubat 2025 / 20 Şubat 2025
- Son 16 turu: 6 Mart 2025 / 13 Mart 2025
- Çeyrek final: 10 Nisan 2025 / 17 Nisan 2025
- Yarı final: 1 Mayıs 2025 / 8 Mayıs 2025
- Final: 28 Mayıs 2025
UEFA KONFERANS LİGİ KURALARI NASIL ÇEKİLECEK?
UEFA tarafından açıklanan bilgilere göre Konferans Ligi'nin kura çekimleri özel bir yazılım ile gerçekleştirilecek.
İç ve dış sahada oynanacak olan maçların da yazılım ile belirleneceği kura çekimlerinde takımlar katsayı sistemine göre 6 torbaya ayrılacak.