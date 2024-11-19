2024-2025 Süper Lig ara transfer sezonuna geri sayım başladı
Editör: Şeyda Yılmaz / Kaynak: TGRT Haber
19 Kasım 2024 12:59 - Güncelleme : 19 Kasım 2024 13:02
Ara transfer sezonunun başlayacağı tarih Süper Lig takipçileri tarafından araştırılıyor. Kış transfer döneminde üç büyük takım olan Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın yapacağı transferler merak konusu oldu.
2024-2025 Süper Lig ara transfer sezonu için geri sayım başladı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig 2024-2025 ara transfer dönemi tarihleri açıklandı.
SÜPER LİG ARA TRANSFER SEZONU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Süper Lig ara transfer dönemi futbolseverler tarafından araştırılıyor. Ara transfer dönemi, 13 Ocak 2025 Pazartesi günü başlayıp 11 Şubat 2025 tarihinde sona erecek.
SÜPER LİG’DE İLK YARI NE ZAMAN BİTECEK?
Süper Lig’in ilk yarısı, 20-23 Aralık tarihlerinde yapılacak olan 17.hafta maçlarıyla tamamlanacak.
Kaynak: TGRT Haber