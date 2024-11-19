2024-2025 Süper Lig ara transfer sezonuna geri sayım başladı

Editör: Şeyda Yılmaz / Kaynak: TGRT Haber

19 Kasım 2024 12:59 - Güncelleme : 19 Kasım 2024 13:02

Ara transfer sezonunun başlayacağı tarih Süper Lig takipçileri tarafından araştırılıyor. Kış transfer döneminde üç büyük takım olan Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın yapacağı transferler merak konusu oldu.

İlgili Haberler Süper Lig maçları ne zaman? Milli aranın biteceği tarih belli oldu