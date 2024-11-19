Süper Lig maçları ne zaman? Milli aranın biteceği tarih belli oldu
Süper Lig, UEFA Uluslar Ligi karşılaşmaları nedeniyle 11 Kasım tarihinde milli araya girdi. Milli aranın biteceği tarih futbolseverler tarafından merak edilmeye başlandı.
Süper Lig’de 12.haftanın maçlarının geride kalmasıyla milli ara başladı. Süper Lig'in başlayacağı tarih futbolu yakından takip eden vatandaşların gündemini meşgul etmeye devam ediyor.
MİLLİ ARA NE ZAMAN BİTECEK?
Süper Lig'de milli ara 11 Kasım Pazartesi günü başladı. Lig’de milli ara sebebiyle, 11-23 Kasım tarihleri arasında maç olmayacak.
Süper Lig’de 12 gün süren milli ara, 23 Kasım Cumartesi günü oynanacak olan maçlarla sona erecek.
SÜPER LİG MAÇLARI NE ZAMAN?
23 Kasım Cumartesi:
13.00 ikas Eyüpspor-Çaykur Rizespor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)
16.00 Bellona Kayserispor-Fenerbahçe (RHG Enertürk Enerji)
16.00 Gaziantep FK-RAMS Başakşehir (Gaziantep Büyükşehir)
19.00 Sipay Bodrum FK-Galatasaray (Bodrum İlçe)
24 Kasım Pazar:
13.30 Net Global Sivasspor-Kasımpaşa (BG Grup 4 Eylül)
16.00 TÜMOSAN Konyaspor-Atakaş Hatayspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir Belediye)
16.00 Samsunspor-Corendon Alanyaspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)
19.00 Beşiktaş-Göztepe (Tüpraş)
25 Kasım Pazartesi:
20.00 Trabzonspor-Adana Demirspor (Papara Park)