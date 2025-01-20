UEFA Avrupa Ligi finali nerede oynanacak? San Mames Stadyumu'nun hangi ülkede olduğu merak edildi

20 Ocak 2025 15:58 - Güncelleme : 20 Ocak 2025 16:00

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Avrupa Ligi kapsamında oynanacak Dinamo Kiev karşılaşması öncesinde açıklama yaptı. Açıklamasında "hedefimiz San Mames'te final oynamak" dedi. Yapılan açıklamanın ardından San Mames'in nerede olduğu araştırılmaya başlandı. UEFA Avrupa Ligi finali İspanya'da oynanacak.

UEFA Avrupa Ligi​'nde temsilcilerimiz Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş mücadele etmeye devam ediyor.

Lig aşamasının sonuna yaklaşılmasıyla birlikte taraftarlar tarafından UEFA Avrupa Ligi finalinin nerede oynanacağı araştırılıyor.

UEFA AVRUPA LİGİ FİNALİ NEREDE OYNANACAK 2025?

UEFA tarafından açıklanan bilgilere göre 2024-2025 Avrupa Ligi finali İspanya​'nın Bilbao şehrinde bulunan San Mames Stadyumu'nda oynanacak.

Karşılaşma 21 Mayıs 2025 tarihinde düzenlenecek. Finali kazanan takım ise 2025-2026 UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasından başlama hakkı elde edecek.

Avrupa Ligi finalini kazanan takım ise finale çıktığı için 7 milyon euro, şampiyon olduğu için ise 6 milyon euro para ödülü kazanacak.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ NEREDE OYNANACAK 2025?

UEFA Şampiyonlar Ligi finali ise 31 Mayıs 2025 tarihinde Almanya'nın Münih şehrinde bulunan Allianz Arena'da oynanacak.

Karşılaşmanın kazanan takım aynı Avrupa Ligi'nde olduğu gibi bir sonraki sezon da Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılmaya hak kazanacak.

Finale çıkan her iki takım da 18,5 milyon euro para alacak. Şampiyon olan takıma ise ekstra 6,5 milyon euro para daha verilecek.