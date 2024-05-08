2024 ALES 3 sınavı 17 Kasım tarihinde yapılacak
Editör: Selçuk Hoş / Kaynak: TGRT Haber
08 May 2024 21:53 - Güncelleme : 08 May 2024 21:56
Önemli bir sınav tarihi daha belli oldu: 2024-ALES/3 sınavı, 17 Kasım tarihinde gerçekleştirilecek. Adaylar için bu sınav, akademik kariyerlerindeki bir sonraki adıma atılmaları için kritik bir adımı temsil ediyor. Sınavın yapılacağı tarih ve başvuru süreciyle ilgili detaylar merakla bekleniyor. ALES 3 sınavı ne zaman, başvuru süreci ve sonuç tarihi hakkında detaylar neler?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (ALES) takvimi belirlendi ve 2024-ALES/3 sınavı, 17 Kasım 2024 tarihinde adaylarıyla buluşacak.
Bu sınav, akademik kariyerlerinde yüksek lisans veya doktora eğitimine yönelik adım atmaya hazırlanan adaylar için büyük önem taşıyor.
Başvuru süreci de 2024-ALES/3 sınavı için önemli bir aşama olarak dikkat çekiyor.
Başvurular, 1 Ekim 2024 tarihinde başlayacak ve 9 Ekim 2024 tarihine kadar devam edecek.
Geç başvurular için son tarih ise 16 Ekim 2024 olarak belirlendi. Sonuçlar ise 6 Aralık 2024 tarihinde adaylara duyurulacak.
2024-ALES/3 sınavı, akademik hedeflerine ulaşmak isteyen adaylar için önemli bir fırsat sunarken, başvuru sürecinin zamanında tamamlanması da gerekiyor.
Kaynak: TGRT Haber