2024-DGS ek tercihlerinde sonlara yaklaşılıyor

Editör: Şeyda Yılmaz / Kaynak: TGRT Haber

30 Ekim 2024 10:46 - Güncelleme : 30 Ekim 2024 10:48

2024-DGS ek tercih maratonunun başlamasının ardından henüz başvuru yapmamış olan adaylar, son başvuru takvimini araştırıyor. Binlerce üniversite öğrencisi, DGS ek tercih başvurularının biteceği tarihi merak ediyor.