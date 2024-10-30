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2024-DGS ek tercihlerinde sonlara yaklaşılıyor

Editör: Şeyda Yılmaz / Kaynak: TGRT Haber
30 Ekim 2024 10:46 - Güncelleme : 30 Ekim 2024 10:48
2024-DGS ek tercihlerinde sonlara yaklaşılıyor

2024-DGS ek tercih maratonunun başlamasının ardından henüz başvuru yapmamış olan adaylar, son başvuru takvimini araştırıyor. Binlerce üniversite öğrencisi, DGS ek tercih başvurularının biteceği tarihi merak ediyor.

Önlisans bölümlerini lisans programlarıyla tamamlamak isteyenlerin için yapılan Dikey Geçiş Sınavı​ (DGS) yerleştirmeleri devam ediyor. İlk tercihlerde herhangi bir programa yerleşemeyen adaylar, ek tercihlerle ikinci şanslarını deneyecek.

2024-DGS EK TERCİH​ İŞLEMLERİ NE ZAMAN BİTECEK?

 DGS ek tercih başvuruları binlerce önlisans öğrencisinin gündeminde yer alıyor. ÖSYM internet sitesinde yer alan takvime göre; 2024-DGS ek tercih başvuruları 31 Ekim Perşembe günü sona erecek.

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DGS​ EK TERCİHLER NASIL YAPILIR?

Adaylar, DGS ek tercih başvurularını ÖSYM internet sitesi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday​ şifreleri ile tamamlayacak.

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Kaynak: TGRT Haber
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