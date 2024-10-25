YDUS başvuruları başladı! ÖSYM tarafından nasıl yapılacağı ve ücreti açıklandı

25 Ekim 2024 15:39 - Güncelleme : 25 Ekim 2024 15:49

ÖSYM tarafından açıklanan bilgilere göre YDUS sınavının başvuruları başladı. Yapılan duyurunun ardından adaylar YDUS başvuruları nasıl yapılır, ücreti ne kadar sorularının cevapları araştırılıyor. ÖSYM'nin yayınladığı kılavuza göre ücret 1725 TL oldu.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) resmi sitesi ve sosyal medya hesabından paylaştığı bilgilere göre Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (YDUS) 2'nci dönem başvuruları başladı.

Başvuruların başlamasının ardından adaylar nasıl yapılacağını ve ücretlerin ne kadar olacağını merak etti.

YDUS BAŞVURULARI BAŞLADI MI, NE ZAMAN?

YDUS Başvuruları 25 Ekim - 4 Kasım 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Geç başvurular ise ÖSYM tarafından açıklanan bilgilere göre ise 13 Kasım 2024 tarihinde gerçekleştirilecek.

YDUS BAŞVURU​ ÜCRETİ NE KADAR?

ÖSYM tarafından yayımlanan YDUS kılavuzuna göre adaylardan başvurular için 1725 TL ücret alınacak.

Öğrencilerin ücretleri 5 Kasım 2025 tarihine kadar yatırmaları gerekiyor.

Geç başvuru gününde ise yapılan başvurular yüzde 50 artırımlı olarak yapılacak.

YDUS BAŞVURUSU NASUL YAPILIR?

ÖSYM tarafından açıklanan bilgilere göre başvurular Aday İşlemleri Uygulaması veya ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden gerçekleştirilecek.