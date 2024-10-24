YDS/2 sınav giriş yerleri açıklandı! Sınav giriş belgesi sorgulama

24 Ekim 2024 10:24 - Güncelleme : 24 Ekim 2024 10:25

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS/2) sınav giriş yerleri Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) internet sitesinde erişime açıldı.

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS/2) sınav giriş yerlerinin açıklanmasıyla YDS/2 sınavına başvuran adayların, sınava girecekleri bina ve salonlar belli oldu.

YDS/2 SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI MI?

3 Kasım Pazar günü yapılacak olan YDS/2 sınavının giriş belgeleri ve sınav yerleri Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) internet sitesinde erişime açıldı.

YDS/2 SINAV YERLERİ NASIL SORGULANIR?

Adaylar, sınav giriş belgelerine 24 Ekim Perşembe gününden itibaren ÖSYM internet sitesi üzerinden ulaşabilir.

YDS/2 SINAVI NE ZAMAN?

Yabancı dil puanlarını belgelemek isteyen adayların katılım sağladığı Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2024-YDS/2) 3 Kasım Pazar günü yapılacak.

YDS/2 SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

3 Kasım 2024 tarihinde uygulanacak olan 2024 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'nın (2024-YDS/2) değerlendirme sonuçları 22 Kasım 2024 Cuma günü erişime açılacak.