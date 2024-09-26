YDS/2 sınavı 3 kasım tarihinde yapılacak

26 Eylül 2024 08:45 - Güncelleme : 26 Eylül 2024 08:47

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS/2) için başvuruların sona ermesinin ardından gözler sınav tarihine çevrildi.

YDS 2 başvuruları 17-25 Eylül aralığında alınacak, ücretler henüz belli değil

YDS 2 başvuruları 17-25 Eylül aralığında alınacak, ücretler henüz belli değil

Yabancı dil puanlarını belgelemek isteyen adayların katılım sağladığı Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2024-YDS/2) 3 Kasım Pazar günü uygulanacak.

2024-YDS/2 BAŞVURULARI BİTTİ Mİ?

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS/2) için başvurular 25 Eylül Çarşamba günü sona erdi.

2024-YDS/2 GEÇ BAŞVURU TARİHLERİ​ NE ZAMAN?

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) internet sitesinde yer alan takvime göre; YDS/2 için başvuru tarihlerini kaçıran adaylar, 2 Ekim Cumartesi günü saat 23.59’a kadar geç başvuru işlemlerini tamamlayabilir.

YDS/2 SINAVI NE ZAMAN?

Yabancı dil puanlarını belgelemek isteyen adayların katılım sağladığı Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2024-YDS/2) 3 Kasım Pazar günü yapılacak.

YDS/2 SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

3 Kasım 2024 tarihinde uygulanacak olan 2024 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'nın (2024-YDS/2) değerlendirme sonuçları 22 Kasım 2024 Cuma günü erişime açılacak.

E-YDS SINAVINA KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

Yabancı dil sınavı olarak bilinen e-YDS sınavına başvuru yapabilecek kişiler şu şekilde;

KPSS ön lisans adayları,

Üniversite 3. sınıf veya son sınıfta okuyan öğrenciler,

KPSS lisans adayları,

Kamu personelleri,

Yüksek lisans adayları,

Araştırma görevlisi olmak isteyenler,

Doktora adayları,

Okutman olmak isteyenler,

Yurt dışında bir yükseköğretim programından mezun olan ve “denklik” almak isteyen adaylar e-YDS sınavına başvuru yapabilirler.