YDS 2 başvuruları 17-25 Eylül aralığında alınacak, ücretler henüz belli değil

17 Eylül 2024 11:29 - Güncelleme : 17 Eylül 2024 11:31

ÖSYM tarafından uygulanacak olan YDS sınavının ikinci oturumu yapılacak. Adaylar başvurular başladı mı, ne zaman bitiyor merak ederken beklenen açıklama geldi. Başvuru ücretleri henüz duyurulmadı.

Yabancı Dil Sınavı'nın ilk oturumu uygulandı. Adaylar ikinci oturum için başvuru tarihlerinin ne zaman başlayacağını bekliyordu.

ÖSYM tarafından yapılan açıklama ile beraber başvuru tarihleri​ netleşti.

YDS​ 2 BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR VE BİTİYOR?

2024 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'nın 2.si 3 Kasım'da uygulanacak.

ÖSYM'nin açıklamasına göre başvurular 17-25 Eylül aralığında alınacak. Adaylar, ÖSYM Başvuru Merkezleri veya ais sitesi üzerinden başvuru işlemlerini tamamlayabilecek.

ÖSYM tarafından yapılan duyuru şöyle oldu:

"Adaylar, başvurularını 17 Eylül 2024 tarihinde saat 10.30'dan itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan da yapabilecektir.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2024-YDS/2 Kılavuzu’nda yer almaktadır. Adaylar Kılavuz’a aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir. Sınava başvuracak adayların Kılavuz’u dikkatle incelemeleri gerekmektedir."

YDS SINAV ÜCRETİ NE KADAR 2024?

YDS 2 başvuru ücreti henüz paylaşılmadı. İlk sınavda adaylardan 490 TL ücret alınmıştı. İkinci oturum ücretinin açıklanmasıyla beraber haberimizden gelişmelere ulaşabilirsiniz.

YDS SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

3 Kasım 2024 tarihinde yapılacak olan sınava binlerce aday giriş yapacak. Başvuru işlemlerinin başlamasıyla beraber birçok kişi başvuruda bulundu.