e-YDS 2024/10 (İngilizce) sınav giriş belgesi yayınlandı

05 Eylül 2024 14:03 - Güncelleme : 05 Eylül 2024 14:06

e-YDS 2024/10 (İngilizce) sınav giriş belgeleri, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) internet sitesinde erişime açıldı.

e-YDS 2024/10 (İngilizce) sınav giriş belgelerinin erişime açılmasıyla 7 Eylül Cumartesi günü Elektronik Yabancı Dil Sınavı'na başvuran adayların, sınava girecekleri bina ve salonlar belli oldu.

E-YDS 2024/10 SINAV GİRİŞ BELGELERİ NASIL SORGULANIR?

Elektronik Yabancı Dil (İngilizce) sınav giriş belgeleri ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifreleri ile sorgulanabilecek.

E-YDS SINAVI NE ZAMAN?

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) internet sitesinde yer alan takvime göre; e-YDS 2024/10 (İngilizce) sınavı, 7 Eylül Cumartesi günü yapılacak.

E-YDS BAŞVURU VE SINAV TAKVİMİ

Elektronik Dil Sınavı’nın dillere göre başvuru ve sınav tarihleri şu şekildedir;

e-YDS/10 sınav tarihi: 7 Eylül 2024,

e-YDS/11 Farsça/İngilizce başvuru tarihi: 1-10 Ekim 2024 arası,

e-YDS/11 Farsça/İngilizce sınav tarihi: 19 Ekim 2024,

e-YDS/12 başvuru tarihi: 3-12 Aralık 2024 arası

e-YDS/12 sınav tarihi: 21 Aralık 2024

E-YDS SINAVINA KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

Yabancı dil sınavı olarak bilinen e-YDS sınavına başvuru yapabilecek kişiler şu şekilde;

KPSS ön lisans adayları,

Üniversite 3. sınıf veya son sınıfta okuyan öğrenciler,

KPSS lisans adayları,

Kamu personelleri,

Yüksek lisans adayları,

Araştırma görevlisi olmak isteyenler,

Doktora adayları,

Okutman olmak isteyenler,

Yurt dışında bir yükseköğretim programından mezun olan ve “denklik” almak isteyen adaylar e-YDS sınavına başvuru yapabilirler.