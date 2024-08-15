2024 DGS sonuçlarının açıklanmaması ÖSYM takvimi aramalarını artırdı

15 Ağustos 2024 08:42 - Güncelleme : 15 Ağustos 2024 08:48

DGS soru ve cevapları yayımlandı, 10 Temmuz'a kadar erişmek mümkün olacak

DGS soru ve cevapları yayımlandı, 10 Temmuz'a kadar erişmek mümkün olacak

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) bünyesinde önlisans eğitimlerini lisansa tamamlamak isteyenler için yapılan Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçları için heyecanlı bekleyişi sürdürürken ÖSYM takvimini aratıyor. DGS sonuçları neden açıklanmadı?

DGS SONUÇLARI NEDEN AÇIKLANMADI?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi resmi internet sitesinde yer alan duyuruya göre 14 Ağustos Çarşamba günü erişime açılması beklenen Dikey Geçiş Sınavı sonuç sorgulama ekranlarına henüz erişim sağlanamıyor.

14 Ağustos’ta açıklanması gereken Dikey Geçiş Sınav (DGS) sonuçlarının eylül ayı itibarıyla açıklanması düşünülüyor.

DGS TERCİHLER NE ZAMAN YAPILACAK?

Dikey Geçiş Sınavı sonuçlarının açıklanmasıyla beraber tercih tarihleri netlik kazanacak.

Yerleştirme işleminde, 2024-DGS Başvuru Kılavuzu’nda yer alan kurallar baz alınacak.

DGS SONUÇLAR NASIL SORGULANIR?

Adaylar DGS sonuçlarını, ÖSYM internet sitesinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle giriş yaparak öğrenebilir.