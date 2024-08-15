2024 DGS sonuçlarının açıklanmaması ÖSYM takvimi aramalarını artırdı
ÖSYM internet sitesinde yayımlanan takvime göre 14 Ağustos Çarşamba günü açıklanması beklenen Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçlarının ne zaman açıklanacağı akıllarda soru işareti bıraktı.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) bünyesinde önlisans eğitimlerini lisansa tamamlamak isteyenler için yapılan Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçları için heyecanlı bekleyişi sürdürürken ÖSYM takvimini aratıyor. DGS sonuçları neden açıklanmadı?
DGS SONUÇLARI NEDEN AÇIKLANMADI?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi resmi internet sitesinde yer alan duyuruya göre 14 Ağustos Çarşamba günü erişime açılması beklenen Dikey Geçiş Sınavı sonuç sorgulama ekranlarına henüz erişim sağlanamıyor.
14 Ağustos’ta açıklanması gereken Dikey Geçiş Sınav (DGS) sonuçlarının eylül ayı itibarıyla açıklanması düşünülüyor.
DGS TERCİHLER NE ZAMAN YAPILACAK?
Dikey Geçiş Sınavı sonuçlarının açıklanmasıyla beraber tercih tarihleri netlik kazanacak.
Yerleştirme işleminde, 2024-DGS Başvuru Kılavuzu’nda yer alan kurallar baz alınacak.
DGS SONUÇLAR NASIL SORGULANIR?
Adaylar DGS sonuçlarını, ÖSYM internet sitesinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle giriş yaparak öğrenebilir.