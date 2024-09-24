2024 KOMEK kayıtları 24 Eylül - 7 Ekim aralığında alınacak

24 Eylül 2024 10:10 - Güncelleme : 24 Eylül 2024 10:23

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen çeşitli kurs ve eğitimlerin yer aldığı KOMEK kayıt 2024 işlemleri başlıyor. Güz dönemi kurs kayıt tarihlerinin duyurulmasının ardından ne zaman son, nereden yapılır merak konusu oldu.

Binlerce kişiye ücretsiz olarak verilecek olan eğitimlerde birçok branş bulunuyor. Spor, kültürel, mesleki ve sanatsal alanlarda bulunan birçok kurs için kayıtlar başlıyor.

KOMEK güz kayıt işlemlerini yapacak olanlar için derslerin başlayacağı tarih de duyuruldu.

KOMEK KAYIT 2024 NE ZAMAN BAŞLIYOR VE BİTİYOR?

Konya'da merkez ve ilçelerde bulunan KOMEK güz kayıtları başladı.

Kurs almak isteyenler 24 Eylül ile 7 Ekim aralığında online olarak kayıtlarını tamamlayabilecek. Eğitimler online veya yüzyüze olarak uygulanıyor.

Başarı ile tamamlayanlara ise kurs sonunda MEB onaylı sertifika veriliyor. Adaylar, sertifikalarını e- Devlet üzerinden erişim sağlayabiliyor.

KAYITLAR NEREDEN, NASIL YAPILIR?

Birçok alanda eğitimin olduğu KOMEK'te yeni dönem başlıyor. Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından imkan sağlanan kurslarda vatandaşlar ücretsiz olarak eğitim alabiliyor. Kayıt yapacak olanlar ise konya.bel.tr ve komek.org.tr adreslerinden işlemlerini tamamlayabilecek.

KOMEK DERSLER NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Kayıt işlemlerini tamamlayan adaylar 14 Ekim'de derslere başlayacak. Genç KOMEK atölye kayıtları 22 - 30 Ekim aralığında olurken atölye eğitimleri 23 Kasım 2024'te başlayacak ve 31 Mayıs 2025'e kadar devam edecek.

Baha dönem kayıtları 21 Ocak – 3 Şubat 2025 aralığında alınacak ve dersler 15 Şubat'ta başlayacak.

Yaz dönemi kayıtları 11 - 25 Haziran'da alınacak.