THY'den ucuz bilet kampanyası! Yurt içi uçuşlarda 849 liradan başlayan indirimli bilet satılacak

24 Eylül 2024 10:18 - Güncelleme : 24 Eylül 2024 10:29

THY'den ucuz indirimli bilet kampanyasını başlattı. Kampanyaya katılanlar yurt içinde 849 liradan başlayan biletlerle seyahat edilebilecek. THY bilet ücretleri tüm yurt içi uçuşlarda EcoFly ücret sınıfında 849 TL oldu.

Seyahatseverlere müjde geldi. Türk Hava Yolları yurt içi bilet kampanyasını duyurdu. Türk Hava Yolları, 24-26 Eylül 2024 tarihlerinde alınan biletler için 18 Kasım 2024 ile 15 Ocak 2025 tarihleri arasında geçerli olan 100 bin biletlik indirimli kampanyasını açıkladı. Toplamda 100 bin koltuk sunulan bu kampanyada, avantajlı biletler satışa çıktı. İşte THY ucuz bilet kampanyası detayları.

THY İNDİRİMLİ BİLET SATIŞLARI BAŞLADI

Türk Hava Yolları, 24-26 Eylül 2024 tarihlerinde alınan biletler için 18 Kasım 2024 ile 15 Ocak 2025 tarihleri arasında geçerli olan indirimli bilet kampayasını başlattı.

100 bin koltuk kapasiteli kampanyada yurt içi uçuşlarda EcoFly ücret sınıfında bilet fiyatları 849 TL olacak.

Kampanyadan faydalanmak isteyen yolcular, 24-26 Eylül 2024 tarihleri arasında satın alacakları biletlerle, 18 Kasım 2024 ile 15 Ocak 2025 tarihleri arasında uçabilecek.

THY bilet ücretleri tüm yurt içi uçuşlarda EcoFly ücret sınıfında 849 TL oldu. EcoFly paketine ek olarak, ExtraFly pakette İzmir, Kayseri, Antalya, Bodrum, Dalaman, Ankara ve Nevşehir hatları için bilet fiyatları 1.229 TL, PrimeFly pakette ise 1.299 TL olarak belirlendi. Bu hatlar dışında kalan yurt içi uçuşlar için ExtraFly pakette 1.179 TL, PrimeFly pakette ise 1.239 TL ücret alınacak.