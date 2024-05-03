2024 KPSS Alan Bilgisi sınavının ücreti 235 TL oldu

03 May 2024 17:20 - Güncelleme : 03 May 2024 17:38

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan açıklamaya göre 2024 Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın başvuruları bugün başladı.

Vatandaşlar tarafından Alan Bilgisi sınavının ücretinin ne kadar olduğu araştırılıyor.

ÖSYM tarafından 2024 KPSS Alan Bilgisi sınav ücreti her bir oturumu için 235 TL olarak belirlendi.

Diğer sınav ücretleri ise şöyle:

Genel Yetenek, Genel Kültür Oturumu ve Eğitim Bilimleri Oturumu: 350 TL (Her bit oturum için)

Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT): 350 TL

Öğretmen olmak için sınava giren adayların toplamda 1050 TL ödemesi gerekecek. Memur adayları ise 700 TL ödeyecek.

Kariyer memurluk sınavlarına girmek isteyen adaylar ise Alan Bilgisi'nden 3 oturuma da girerse 1410 TL ödeyecek.

14 Temmuz'da yapılacak olan Alan Bilgisi sınavının başvuruları 3-15 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

ÖABT başvuruları ise 3-15 Mayıs tarihleri arasında yapılırken sınav tarihi ise 4 Ağustos olarak açıklandı.

Son olarak Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) sınavı 22 Eylül tarihinde yapılacak ve başvuruları 9-15 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek.