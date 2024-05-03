ÖSYM duyurdu! KPSS başvuruları başladı

03 May 2024 15:50 - Güncelleme : 03 May 2024 16:00

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) heyecanı başladı. ÖSYM, "Adaylar, başvurularını 3 Mayıs saat 15.30'dan itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan da yapabilecektir." ifadelerine yer verdi.

KPSS BAŞVURU TARİHİ 2024 NE ZAMAN?

KPSS 2024 lisans ve ÖABT başvuruları 3-15 Mayıs 2024 tarihleri arasında alınacak. KPSS Ön Lisans başvuruları 13 Haziran - 2 Temmuz 2024 tarihleri arasında alınacak.

ÖSYM tarafından yapılan açıklama şu şekilde;

2024 Kamu Personel Seçme Sınavı'nın (2024-KPSS Lisans) Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu ile Eğitim Bilimleri oturumu 14 Temmuz 2024 tarihinde; Alan Bilgisi oturumları 20-21 Temmuz 2024 tarihlerinde; MEB öğretmen atamalarına katılacak öğretmen adayları için alanlarına bağlı olarak Öğretmenlik Alan Bilgisi oturumu (ÖABT) 4 Ağustos 2024 tarihinde; Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetlerinde görev almak isteyenlerin katılacakları Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT), 22 Eylül 2024 tarihinde uygulanacaktır. Adayların tümü, 2024-KPSS LisansSınavı'nabaşvurarak 14 Temmuz 2024 tarihinde yapılacak olan sabah oturumuna girmek zorundadır. Adaylar sınavın diğer oturumlarından hangilerine gireceklerine kendileri karar vereceklerdir.

2024-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültüre, Eğitim Bilimlerine, Alan Bilgisine ve ÖABT'ye başvurular 3-15 Mayıs 2024 tarihleri arasında alınacaktır. DHBT'ye başvurular ise 9-15 Ağustos 2024 tarihleri arasında yapılacaktır.

Adaylar, başvurularını 3 Mayıs 2024 tarihinde saat 15.30'dan itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan da yapabilecektir.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2024-KPSS Lisans Kılavuzu'nda yer almaktadır. Adaylar Kılavuz'a aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir. Sınava başvuracak adayların Kılavuz'u dikkatle incelemeleri gerekmektedir. Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.