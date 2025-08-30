Menü Kapat
29°
Avatar
Editor
 Safa Keser

Sancaktepe’nin eğitim Cevheri: Çocuklar doğayla, sanatla ve İngilizceyle büyüyor

Sancaktepe'nin kalbinde yer alan Cevher Anaokulu, yalnızca eğitimi değil, çocukların özgürce gelişebileceği bir ortamı sunuyor. Bu okulda çocuklar sadece bilgi edinmiyor, aynı zamanda yaratıcı beceriler kazanıyor, özgüvenlerini artırıyor ve duygusal zekâlarını geliştiriyor.

Sancaktepe’nin eğitim Cevheri: Çocuklar doğayla, sanatla ve İngilizceyle büyüyor
30.08.2025
30.08.2025
20:20

Cevher Anaokulu’ndaki eğitim, Reggio Emilia yaklaşımından ilham alıyor ve çocukların bireysel ihtiyaçları ve ilgi alanları doğrultusunda şekilleniyor. Eğitimde sundukları yenilikçi ve etkili metodlar, okulun farkını ortaya koyuyor.

İngilizceyi Doğal Yollarla Öğreniyorlar

Cevher Anaokulu, çocukların erken yaşta İngilizceye doğal bir şekilde maruz kalmasını sağlıyor. Türkçe bilmeyen öğretmenlerle yapılan bu derslerde çocuklar, İngilizceyi sadece bir ders olarak değil, oyun ve etkileşim aracılığıyla öğreniyorlar. Bu, çocukların İngilizceyi gerçek bir dil ortamında, duygularla ve hareketle anlamalarını sağlıyor. Okulda kullanılan bu yöntem, çocukların kelimeleri doğru telaffuz etmelerini, dil korkusu yaşamamalarını ve farklı kültürlere saygı duymayı öğrenmelerini sağlıyor.

Fiziksel Gelişim İçin Jimnastik

Çocukların motor becerilerinin gelişimi, özgüven kazanması ve disiplinli bir şekilde çalışabilmesi için jimnastik dersi büyük önem taşıyor. Cevher Anaokulu’nda, uzman eğitmenler eşliğinde haftada bir gün düzenli olarak jimnastik dersleri yapılmaktadır. Bu derslerde, çocuklar denge kurma, zıplama, koşma ve yuvarlanma gibi beceriler kazanırken, dikkat ve odaklanma becerilerini de geliştiriyorlar. Jimnastik, çocukların sadece fiziksel gelişimlerini değil, sosyal becerilerini de güçlendiriyor.

Sancaktepe’nin eğitim Cevheri: Çocuklar doğayla, sanatla ve İngilizceyle büyüyor

Kendini İfade Etmenin Yeni Yolu: Modern Dans

Modern dans dersleriyle çocuklar, müzik ve hareketle duygusal dünyalarını keşfederken özgüvenlerini artırıyorlar. Cevher Anaokulu, çocukların ritim duygusunu geliştirirken, aynı zamanda sahne cesareti, duygusal farkındalık ve esneklik kazandırıyor. Dans, sadece bir fiziksel aktivite değil, bir gelişim aracıdır. Çocuklar, grup halinde çalışarak, yaratıcılıklarını ve özgün hareketlerini sergiliyorlar.

Drama ile Kendini Keşfetme

Cevher Anaokulu'nda drama, çocukların hayal güçlerini kullanarak özgürleşmelerine, empati kurmalarına ve dil gelişimlerini desteklemelerine yardımcı oluyor. Çocuklar, masalların içine girerek farklı karakterleri canlandırırken, kendilerini daha iyi ifade etmeyi öğreniyorlar. Bu süreç, çocukların sosyal becerilerini güçlendirirken, aynı zamanda grup uyumu, liderlik ve empati kurma yeteneklerini geliştiriyor.

Zerafet Eğitimi: Nazik ve Saygılı Bireyler Yetişiyor

Cevher Anaokulu’nda çocuklar, zerafet eğitimi ile nazik ve saygılı bir iletişim dili öğreniyorlar. Bu eğitimde, çocuklar “Lütfen” ve “Teşekkür ederim” gibi ifadeleri doğal bir şekilde kullanmayı öğreniyor, sosyal kuralları içselleştiriyor ve empati ile çevreye saygıyı benimsiyorlar. Eğitim, çocukların hem kendilerine hem çevrelerine özen göstermelerini, sosyal zarafeti benimsemelerini sağlıyor.

Doğayla Büyüyen Minikler: Orman Eğitimi

Orman eğitimi, Cevher Anaokulu’nun sunduğu en değerli öğrenme fırsatlarından biri. Reggio Emilia yaklaşımının temel felsefesiyle birleşen orman eğitimi, çocukların doğayla bütünleşerek meraklarını keşfetmelerine olanak tanıyor. Çocuklar, doğada çevre bilinci kazanırken, problem çözme, yaratıcı düşünme ve sosyal iş birliği gibi beceriler de geliştiriyorlar. Bu eğitimde, doğa, sınıfın bir parçası hâline geliyor ve çocuklar burada hem bireysel olarak hem de grup içinde öğrenme fırsatı buluyorlar.

Piyano Eğitimi ile Müzikal Yetenekler Keşfediliyor

Okul çocukların hem ritmik hem de bilişsel gelişimlerini desteklemek amacıyla piyano eğitimi de sunuyor. Bu eğitimde, çocuklar müzikle tanışarak, melodileri keşfediyor ve duygusal zekâlarını geliştiriyorlar. Müzik, çocukların odaklanma yetilerini artırırken, aynı zamanda estetik duygularını da güçlendiriyor.

Sancaktepe’nin eğitim Cevheri: Çocuklar doğayla, sanatla ve İngilizceyle büyüyor

Eğitim Felsefesi: Çocukların Kendini Keşfetmesi ve Güçlü Bireyler Olması

Cevher Anaokulu’nun eğitim felsefesi, çocukların özgür bir şekilde öğrenmesini ve kendi potansiyellerini keşfetmelerini hedefliyor. Cevher Anaokulu’nun Kurucusu Firdevs Cevher'in önderliğinde, okul sadece bilgi vermekle kalmıyor, aynı zamanda çocukların duygusal, fiziksel ve sosyal gelişimlerini destekleyerek, onları güçlü ve özgüvenli bireyler olarak yetiştiriyor. Cevher, okulun eğitim yaklaşımını kuruluş amacını şöyle şu şekilde açıklıyor:

"Cevher Anaokulu’nda her çocuk, kendi yolculuğunun lideridir. Biz, sadece rehberlik eder, onlara ışık tutarız. Çocuğunuzun merakını, hayal gücünü ve öğrenme aşkını birlikte büyütelim. Çocukların meraklarını özgürce ifade edebilecekleri, deneme-yanılma yoluyla keşfedecekleri bir ortam yaratmayı amaçladık. Cevher Anaokulu, her çocuğun potansiyelini keşfedeceği bir alan.”

Velilere Tavsiye:

Cevher, ebeveynlere şu tavsiyelerde bulunuyor: "Çocuklarınızın İngilizce söyledikleri cümleleri anlamasanız da, onlar zaten doğru iletişim kurmayı öğreniyorlar. Cevher Anaokulu’nda İngilizce, sadece bir ders değil, bir yaşam biçimi oluyor.”

