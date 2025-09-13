Menü Kapat
Hava Durumu
25°
Ankara'da yaşayanlar dikkat! O yollar trafiğe kapatılıyor

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Anadolu Meydanı'nda yarın 17.00'de düzenlenecek etkinlik nedeniyle, saat 22.00'den sonra Anıt Caddesi'nin Turgut Reis Caddesi ile Anadolu Meydanı arasından kalan bölümü ve buraya açılan yolların tamamında araç geçişine izin verilmeyecek.

KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
13.09.2025
saat ikonu 15:43
|
GÜNCELLEME:
13.09.2025
saat ikonu 15:43

Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, yarın sabah saat 10 itibariyle sebebiyle kapalı olacak yollar belirlendi.

Emniyetten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"GMK Bulvarı'nın Strazburg Caddesi kesişimi ile arasında kalan bölümü ve buraya açılan yolların tamamı çift yönlü, Celal Bayar Bulvarı'nın Mevlana Bulvarı ile A. Adnan Saygun Caddesi arasında kalan bölümü ve buraya açılan yolların tamamı çift yönlü, Anıt Caddesi ve buraya açılan yolların tamamı çift yönlü, Gençlik Caddesi'nin Akdeniz Caddesi kesişimi ile Anıt Caddesi kesişimi arasında kalan bölümü ve buraya açılan yolların tamamı çift yönlü, Dögol Caddesi'nin Beşevler Kavşağı ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölümü ve buraya açılan yolların tamamı çift yönlü, Kazım Karabekir Caddesi'nin İstanbul Caddesi ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölümü çift yönlü, Hipodrom Caddesi'nin Tren Garı Kavşağı ile Mevlana Bulvarı arasında kalan bölümü ve buraya açılan yolların tamamı çift yönlü, Hipodrom Caddesi'nden Kazım Karabekir Caddesi'ne ve Kazım Karabekir Caddesi'nden Hipodrom Caddesi'ne bağlantıyı sağlayan yan varyantlar, Celal Bayar Bulvarı'ndan Kazım Karabekir Caddesi'ne ve Kazım Karabekir Caddesi'nden Celal Bayar Bulvarı'na bağlantıyı sağlayan yan varyantlar, İstanbul Caddesi'nden Kazım Karabekir Caddesi'ne ve Kazım Karabekir Caddesi'nden İstanbul Caddesi'ne bağlantıyı sağlayan yan varyantlar."

Ayrıca Anadolu Meydanı Ankaray durağı, yarın saat 13.00'ten itibaren etkinlik sona erene kadar kapalı olacak.

