Sultanbeyli'de eğitime ilk adım atan çocuklara ücretsiz kırtasiye desteği: Tüm öğrenciler faydalanacak!

Yurt genelinde velilerin kırtasiye telaşı başlarken İstanbul'da Sultanbeyli Belediyesi okulan yeni başlayan öğrenciler için anlamlı bir çalışmaya imza attı. Belediye Başkanı Ali Tombaş, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da okula yeni başlayacak tüm çocuklara kırtasiye seti hediye edeceklerini açıkladı.

BU YIL DA DEVAM EDİYOR

Sultanbeyli Belediyesi, ilkokul 1. sınıfa başlayan tüm öğrencilere kırtasiye seti hediye edecek. Müjdeli haberi paylaşan Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş, geçen yıl ilk kez başlattıkları uygulamayı, bu yıl da sürdüreceklerini açıkladı.



DOLU DOLU KIRTASİYE SETİ

Kırtasiye setinin içerisinde öğrencilerin yıl boyunca ihtiyaç duyacağı temel malzemelerin bulunduğunu belirten Başkan Ali Tombaş, “Okul hayatına yeni başlayacak çocuklarımıza ilk destek belediyemizden olsun istedik. Bunun için dolu dolu bir kırtasiye seti hazırladık. Kırtasiye setimizin içinde; defter seti, kalem seti, cetvel seti, oyun hamuru, boyama malzemeleri, boyama kitabı, silgi, kalemtraş, bant, makas ve stick yapıştırıcı yer alıyor. Okulların açıldığı ilk gün kırtasiye setlerimizi çocuklarımıza hediye edeceğiz.” dedi.

HERKESİ KAPSIYOR

Geçen yıl başlattıkları bu hizmeti gelenek hale getirdiklerini söyleyen Tombaş, “Geçen yıl 8.500 öğrencimize hediye etmiştik. Bu yıl da 9 bine yakın öğrencimiz ilkokula başlıyor. Hiçbir ayrım gözetmeksizin tüm çocuklarımıza kırtasiye setimizi hediye edeceğiz. Onların eğitim yolculuğuna katkı sağlamak bizim en büyük mutluluğumuz. Tüm öğrencilerimize hayırlı bir eğitim öğretim dönemi dilerim.” dedi.

Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş, söz konusu kırtasiye setlerinin, okulların açılacağı 8 Eylül Pazartesi günü tüm öğrencilerin sırasında hazır olacağını söyledi.