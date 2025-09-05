Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
27°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Eğitim
Avatar
Editor
 | Yusuf Özgür Bülbül

Sultanbeyli'de eğitime ilk adım atan çocuklara ücretsiz kırtasiye desteği: Tüm öğrenciler faydalanacak!

İstanbul'da Sultanbeyli Belediyesi yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde anlamlı bir adım attı. Belediye Başkanı Ali Tombaş'ın müjdesini verdiği uygulamayla, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da ilkokul 1. sınıfa yeni başlayacak tüm öğrencilere ücretsiz kırtasiye seti hediye edilecek.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Sultanbeyli'de eğitime ilk adım atan çocuklara ücretsiz kırtasiye desteği: Tüm öğrenciler faydalanacak!
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
05.09.2025
saat ikonu 20:25
|
GÜNCELLEME:
05.09.2025
saat ikonu 20:30

Yurt genelinde velilerin kırtasiye telaşı başlarken İstanbul'da okulan yeni başlayan öğrenciler için anlamlı bir çalışmaya imza attı. Belediye Başkanı , geçen yıl olduğu gibi bu yıl da okula yeni başlayacak tüm çocuklara kırtasiye seti hediye edeceklerini açıkladı.

BU YIL DA DEVAM EDİYOR

Sultanbeyli Belediyesi, ilkokul 1. sınıfa başlayan tüm öğrencilere kırtasiye seti hediye edecek. Müjdeli haberi paylaşan Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş, geçen yıl ilk kez başlattıkları uygulamayı, bu yıl da sürdüreceklerini açıkladı.

Sultanbeyli'de eğitime ilk adım atan çocuklara ücretsiz kırtasiye desteği: Tüm öğrenciler faydalanacak!


DOLU DOLU KIRTASİYE SETİ

Kırtasiye setinin içerisinde öğrencilerin yıl boyunca ihtiyaç duyacağı temel malzemelerin bulunduğunu belirten Başkan Ali Tombaş, “Okul hayatına yeni başlayacak çocuklarımıza ilk belediyemizden olsun istedik. Bunun için dolu dolu bir kırtasiye seti hazırladık. Kırtasiye setimizin içinde; defter seti, kalem seti, cetvel seti, oyun hamuru, boyama malzemeleri, boyama kitabı, silgi, kalemtraş, bant, makas ve stick yapıştırıcı yer alıyor. Okulların açıldığı ilk gün kırtasiye setlerimizi çocuklarımıza hediye edeceğiz.” dedi.

Sultanbeyli'de eğitime ilk adım atan çocuklara ücretsiz kırtasiye desteği: Tüm öğrenciler faydalanacak!

HERKESİ KAPSIYOR

Geçen yıl başlattıkları bu hizmeti gelenek hale getirdiklerini söyleyen Tombaş, “Geçen yıl 8.500 öğrencimize hediye etmiştik. Bu yıl da 9 bine yakın öğrencimiz ilkokula başlıyor. Hiçbir ayrım gözetmeksizin tüm çocuklarımıza kırtasiye setimizi hediye edeceğiz. Onların yolculuğuna katkı sağlamak bizim en büyük mutluluğumuz. Tüm öğrencilerimize hayırlı bir eğitim öğretim dönemi dilerim.” dedi.

Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş, söz konusu kırtasiye setlerinin, okulların açılacağı 8 Eylül Pazartesi günü tüm öğrencilerin sırasında hazır olacağını söyledi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Bakan Tekin açıkladı! İstanbul'da okul saatlerinde değişiklik
ETİKETLER
#Eğitim
#öğrenci
#destek
#Sultanbeyli Belediyesi
#Ali Tombaş
#Kırtasiye Seti
#Okul Başlangıcı
#Eğitim
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.