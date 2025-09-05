Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
27°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Eğitim
Avatar
Editor
 | Merve Yaz

Bakan Tekin açıkladı! İstanbul'da okul saatlerinde değişiklik

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 8 Eylül Pazartesi başlayacak yeni eğitim öğretim yılının ilk gününde İstanbul'da okulların saat 10.00-15.00 arasında eğitim vereceğini açıkladı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Bakan Tekin açıkladı! İstanbul'da okul saatlerinde değişiklik
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
05.09.2025
saat ikonu 12:03
|
GÜNCELLEME:
05.09.2025
saat ikonu 13:13

Yeni yılının başlamasına sayılı günler kaldı. 8 Eylül Pazartesi günü ise minikler yeni yıla merhaba diyecek.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 8 Eylül Pazartesi başlayacak yeni eğitim öğretim yılının ilk gününde 'da okulların saat 10.00-15.00 arasında eğitim vereceğini açıkladı.

Bakan Tekin açıkladı! İstanbul'da okul saatlerinde değişiklik

AMAÇ KARMAŞAYI ÖNLEMEK

İstanbul Valiliği de yeni eğitim yılına ilişkin açıklamada bulundu. 2025-2026 eğitim-öğretim yılının ilk günü olan 8 Eylül Pazartesi, okulların saat 10.00'da açılacağını duyurdu.

Yapılan yazılı açıklamada, şehirde 3 milyon öğrenci ve 171 bin öğretmenin ders başı yapacağı ilk gün, trafiğe çıkacak binlerce servis ve veli aracının oluşturacağı karmaşayı önlemek amacıyla özel saat düzenlemesi yapıldığı kaydedildi.

Bakan Tekin açıkladı! İstanbul'da okul saatlerinde değişiklik


Bu özel düzenlemeyle birlikte, 8 Eylül 2025 Pazartesi günü İstanbul'daki tüm resmi ve özel ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim, 10.00-15.00 saatleri arasında yapılacak.

Bu kararın, özellikle sabah saatlerinde yaşanacak sıkışıklığını hafifletmesi ve öğrencilerin okullarına daha güvenli bir şekilde ulaşmasını sağlaması hedefleniyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Bakan Yusuf Tekin'den dikkat çeken 23 Nisan genelgesi! Tüm illere gönderildi
ETİKETLER
#Eğitim
#istanbul
#okullar
#trafik
#öğretim
#8_eylul_1999
#Yeni Eğitim Yılı
#Eğitim
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.