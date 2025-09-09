“İlk Adım, İlk Umut” Projesiyle kırtasiye setleri dağıtıldı! Deprem bölgesinde yaralar sarılıyor

Adıyamanlılar Vakfı Genel Başkanı Hasan Hüseyin Göksu, dağıtım töreninde öğrencilerle bir araya gelerek samimi anlar yaşadı. Göksu, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Adıyaman’ımız, 6 Şubat 2023’te yaşanan Asrın Felaketi’nin yaralarını sarmaya devam ediyor. Yeniden inşa sürecinde bizler de hemşerilerimizin ve çocuklarımızın yanında olmak istedik.

Çocuklarımız geleceğimizi şekillendiren en kıymetli sermayelerimizdir. ‘İlk Adım, İlk Umut’ projesi, yalnızca bir dayanışma faaliyeti değil; aynı zamanda çocuklarımızın gözlerine umut, kalemlerine güç katmak isteyen bir gönül hareketidir.”

Göksu, öğrencilere hitaben “Hayal edin, inanın ve çalışın” mesajını verdi.

Kadın ve Aile Komisyonu İlk Kez Proje Yürüttü

Proje, bu yıl ilk kez Adıyamanlılar Vakfı Kadın ve Aile Komisyonu tarafından hayata geçirildi. Komisyon Başkanı ve Vakıf Genel Başkan Yardımcısı Av. Kübra Nur Özkartal, çalışmanın önümüzdeki yıllarda da devam edeceğini vurguladı:

“Çocuklarımızın yüzlerindeki mutluluğu görmek bizler için en büyük gururdur. ‘İlk Adım, İlk Umut’ projesini gelenekselleştirerek her yıl daha fazla öğrencimize ulaşmayı hedefliyoruz.”

Eğitim Setleri Öğrencilerin İhtiyacına Göre Hazırlandı

Projeyle dağıtılan eğitim setleri; defter, kalem, silgi, cetvel, kalemtıraş, boya kalemleri, suluk, beslenme çantası, okul çantası ve sınıf düzeyine uygun yardımcı kaynak kitaplardan oluştu.

Setlerin içeriği, okul müdürleri ve öğretmenlerin önerileri doğrultusunda hazırlanarak öğrencilerin temel ihtiyaçları eksiksiz karşılandı.

Böylece hem kırtasiye gereçleri hem de nitelikli kaynaklarla öğrencilerin eğitim hayatına katkı sağlandı.

Toplumsal Dayanışmanın Güçlü Örneği

Adıyamanlılar Vakfı’nın “İlk Adım, İlk Umut” projesi, öğrenciler ve aileleri tarafından büyük sevinçle karşılandı. Vakıf, eğitim alanında yürüttüğü sosyal sorumluluk çalışmalarıyla hemşeri dayanışmasının en güçlü temsilcilerinden biri olduğunu bir kez daha ortaya koydu.