Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
27°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Eğitim
Avatar
Editor
 | Emir Yücel

“İlk Adım, İlk Umut” Projesiyle kırtasiye setleri dağıtıldı! Deprem bölgesinde yaralar sarılıyor

Adıyamanlılar Vakfı, 2025–2026 eğitim-öğretim yılı kapsamında hayata geçirdiği “İlk Adım, İlk Umut” projesiyle dar gelirli 4.000 öğrenciye eğitim materyali desteği sağladı. Proje, hemşehri dayanışmasının en güçlü örneklerinden biri olarak öne çıktı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
“İlk Adım, İlk Umut” Projesiyle kırtasiye setleri dağıtıldı! Deprem bölgesinde yaralar sarılıyor
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
09.09.2025
saat ikonu 14:14
|
GÜNCELLEME:
09.09.2025
saat ikonu 14:14

Adıyamanlılar Vakfı Genel Başkanı Hasan Hüseyin Göksu, dağıtım töreninde öğrencilerle bir araya gelerek samimi anlar yaşadı. Göksu, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

’ımız, 6 Şubat 2023’te yaşanan Asrın Felaketi’nin yaralarını sarmaya devam ediyor. Yeniden inşa sürecinde bizler de hemşerilerimizin ve çocuklarımızın yanında olmak istedik.

“İlk Adım, İlk Umut” Projesiyle kırtasiye setleri dağıtıldı! Deprem bölgesinde yaralar sarılıyor

Çocuklarımız geleceğimizi şekillendiren en kıymetli sermayelerimizdir. ‘İlk Adım, İlk Umut’ projesi, yalnızca bir faaliyeti değil; aynı zamanda çocuklarımızın gözlerine umut, kalemlerine güç katmak isteyen bir gönül hareketidir.”

“İlk Adım, İlk Umut” Projesiyle kırtasiye setleri dağıtıldı! Deprem bölgesinde yaralar sarılıyor

Göksu, öğrencilere hitaben “Hayal edin, inanın ve çalışın” mesajını verdi.

Kadın ve Aile Komisyonu İlk Kez Proje Yürüttü

Proje, bu yıl ilk kez Adıyamanlılar Vakfı Kadın ve Aile Komisyonu tarafından hayata geçirildi. Komisyon Başkanı ve Vakıf Genel Başkan Yardımcısı Av. Kübra Nur Özkartal, çalışmanın önümüzdeki yıllarda da devam edeceğini vurguladı:

“Çocuklarımızın yüzlerindeki mutluluğu görmek bizler için en büyük gururdur. ‘İlk Adım, İlk Umut’ projesini gelenekselleştirerek her yıl daha fazla öğrencimize ulaşmayı hedefliyoruz.”

“İlk Adım, İlk Umut” Projesiyle kırtasiye setleri dağıtıldı! Deprem bölgesinde yaralar sarılıyor

Setleri Öğrencilerin İhtiyacına Göre Hazırlandı

Projeyle dağıtılan eğitim setleri; defter, kalem, silgi, cetvel, kalemtıraş, boya kalemleri, suluk, beslenme çantası, okul çantası ve sınıf düzeyine uygun yardımcı kaynak kitaplardan oluştu.

“İlk Adım, İlk Umut” Projesiyle kırtasiye setleri dağıtıldı! Deprem bölgesinde yaralar sarılıyor

Setlerin içeriği, okul müdürleri ve öğretmenlerin önerileri doğrultusunda hazırlanarak öğrencilerin temel ihtiyaçları eksiksiz karşılandı.

“İlk Adım, İlk Umut” Projesiyle kırtasiye setleri dağıtıldı! Deprem bölgesinde yaralar sarılıyor

Böylece hem kırtasiye gereçleri hem de nitelikli kaynaklarla öğrencilerin eğitim hayatına katkı sağlandı.

“İlk Adım, İlk Umut” Projesiyle kırtasiye setleri dağıtıldı! Deprem bölgesinde yaralar sarılıyor

Toplumsal Dayanışmanın Güçlü Örneği

Adıyamanlılar Vakfı’nın “İlk Adım, İlk Umut” projesi, öğrenciler ve aileleri tarafından büyük sevinçle karşılandı. Vakıf, eğitim alanında yürüttüğü çalışmalarıyla hemşeri dayanışmasının en güçlü temsilcilerinden biri olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

ETİKETLER
#Eğitim
#adıyaman
#yardım
#felaket
#dayanışma
#Sosyal Sorumluluk
#İlk Adım İlk Umut
#Eğitim
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.