Mansur Yavaş'tan istifa açıklaması! İddialara cevap verdi

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 38. Olağan Kurultayı için devam eden davada mahkemeden 'mutlak butlan' kararı çıkıp çıkmayacağı merakla beklenirken çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

ANKARA'DA TOPLU İSTİFA İDDİASI

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın bazı ilçe belediye başkanlarıyla bir araya geldiği, mahkeme kararının ardından Kemal Kılıçdaroğlu'nun tekrar CHP'nin başına geçmesi halinde toplu istifa kararı aldığı öne sürüldü.

MANSUR YAVAŞ'TAN AÇIKLAMA

Söz konusu iddialara ilişkin Mansur Yavaş'tan açıklama geldi.

"FİTNE, İFTİRA, ALGI OPERASYONU..."

İstifa iddialarını yalanlayan Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Uydurduğunuz kulislerden, 'Mansur Yavaş’ın yakın çevresi' yalanlarından artık bıkmadınız mı? Neyi hedeflediğiniz belli… Fitne, iftira ve algı operasyonu. Bu açıklamayı son kez yapıyorum. Benim ya da basın danışmanımın ağzından çıkmadıkça hiçbir söz, hiçbir kulis haberine itibar etmeyiniz." ifadelerini kullandı.