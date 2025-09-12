Menü Kapat
Politika
Avatar
Editor
 | Murat Makas

CHP'den istifa eden Nevzat Cebeci AK Parti'ye katıldı

Beykoz Belediyesi'nde istifa depremleri sürüyor. CHP'den istifa eden Beykoz Belediye Meclis Üyesi Nevzat Cebeci AK Parti'ye katıldı.

CHP'den istifa eden Nevzat Cebeci AK Parti'ye katıldı
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
12.09.2025
saat ikonu 16:42
|
GÜNCELLEME:
12.09.2025
saat ikonu 16:42

İlçe Başkanı Özkan Ayduğan, 'den istifa eden Beykoz Belediyesi Bağımsız Meclis Üyesi Nevzat Cebeci'nin partilerine katıldığını açıkladı. Beykoz Meclis Üyesi Nevzat Cebeci de CHP'den istifa ettiğini duyurmuştu.

ÖZKAN AYDUĞAN'DAN AÇIKLAMA

Ayduğan, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "Beykoz Belediyesi Bağımsız Meclis Üyesi Nevzat Cebeci'nin AK Partimize katılımının mutluluğunu yaşıyoruz. AK davamızın gücüne güç katacak Nevzat Cebeci'ye 'hoş geldin' diyor, birlikte Beykoz'umuz ve milletimiz için nice güzel hizmetlere imza atacağımıza inanıyoruz." ifadelerine yer verdi.

Cebeci, ABD merkezli Meta şirketine ait Facebook platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, CHP çatısı altında sürdürdüğü siyasi çalışmalar süresince yol arkadaşlarıyla önemli tecrübeler kazandığını belirtmişti.

Beykoz'da CHP depremi sürüyor! Nevzat Cebeci de istifasını duyurdu
ETİKETLER
#chp
#ak parti
#beykoz
#belediye
#belediye meclisi
#Nevzat Cebeci
#Partisinden İstifa
#Nevzat Cebeci
#Siyasi Katılım
#Politika
