CHP'den istifa eden Nevzat Cebeci AK Parti'ye katıldı

AK Parti Beykoz İlçe Başkanı Özkan Ayduğan, CHP'den istifa eden Beykoz Belediyesi Bağımsız Meclis Üyesi Nevzat Cebeci'nin partilerine katıldığını açıkladı. Beykoz Belediye Meclis Üyesi Nevzat Cebeci de CHP'den istifa ettiğini duyurmuştu.

ÖZKAN AYDUĞAN'DAN AÇIKLAMA

Ayduğan, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "Beykoz Belediyesi Bağımsız Meclis Üyesi Nevzat Cebeci'nin AK Partimize katılımının mutluluğunu yaşıyoruz. AK davamızın gücüne güç katacak Nevzat Cebeci'ye 'hoş geldin' diyor, birlikte Beykoz'umuz ve milletimiz için nice güzel hizmetlere imza atacağımıza inanıyoruz." ifadelerine yer verdi.

Cebeci, ABD merkezli Meta şirketine ait Facebook platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, CHP çatısı altında sürdürdüğü siyasi çalışmalar süresince yol arkadaşlarıyla önemli tecrübeler kazandığını belirtmişti.