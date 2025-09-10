Menü Kapat
TGRT Haber
Politika
Avatar
Editor
 Banu İriç

Beykoz'da CHP depremi sürüyor! Nevzat Cebeci de istifasını duyurdu

Beykoz Belediyesi'nde istifa sarsıntıları sürüyor. Beykoz Belediye Meclis Üyesi Nevzat Cebeci de CHP'den istifa ettiğini duyurdu. Cebeci açıklamasında partisine yönelik ağır eleştiriler yöneltti.

Beykoz'da CHP depremi sürüyor! Nevzat Cebeci de istifasını duyurdu
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
10.09.2025
18:48
|
GÜNCELLEME:
10.09.2025
19:06

Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel'in istifasının ardından Beykoz Belediye Meclis Üyesi Nevzat Cebeci de istifasını açıkladı.

Cebeci, ABD merkezli şirketine ait Facebook platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, CHP çatısı altında sürdürdüğü çalışmalar süresince yol arkadaşlarıyla önemli tecrübeler kazandığını belirtti.

Beykoz'da CHP depremi sürüyor! Nevzat Cebeci de istifasını duyurdu

PARTİSİNE AĞIR ELEŞTİRİLER YAPTI

Bu süreçte kendisine verilen destek ve katkılar için herkese gönülden teşekkür eden Cebeci, şunları kaydetti:

"Bugüne kadar sabırla ve dirençle üstlendiğim görevlerde ne yazık ki parti içindeki bazı kişi ve anlayışların birleştirici değil ayrıştırıcı, yapıcı değil yıkıcı tavırlar sergilediğine tanık oldum. Partiyi temsil etmek yerine kişisel hesapların öne çıkması CHP'nin temel değerleriyle bağdaşmamaktadır. Gelinen noktada mevcut şartlar altında CHP çatısı altında meclis üyeliğine devam edemeyeceğimi ve parti üyeliğinden ettiğimi kamuoyunun bilgisine sunarım. Bu karar, yaşadığım süreçlerin ve gördüğüm gerçeklerin kaçınılmaz bir sonucudur. Beykoz'un ve Beykozluların menfaatlerini her türlü siyasi hesabın üzerinde tutarak, 'Beykoz Belediye Meclis Üyesi' olarak görevime aynı kararlılıkla devam edeceğim."

Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in görevden uzaklaştırılmasının ardından 10 Mart'tan bu yana başkan vekilliğini yapan Özlem Vural Gürzel de dün Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda partisinden istifa ettiğini duyurmuştu.

