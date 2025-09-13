Anne babası ayrı olduğu için babasını nadiren gören çocuğun yaşadığı mutluluk

Anne ve babası ayrı olduğu için babasını sadece belli zamanlarda görebilen küçük bir çocuk, eve geldiğinde hiç beklemediği bir sürprizle karşılaştı. Uzun zamandır görmediği babasını evde görünce sevinçten adeta yerinde duramayan minik çocuk, koşarak kollarına sarıldı. Video kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

O anlarda yaşanan duygu dolu kavuşma çevresindekileri de duygulandırdı. Küçük çocuğun yüzündeki gülümseme, babasına duyduğu özlemi ve kavuşmanın verdiği mutluluğu en saf haliyle yansıttı.