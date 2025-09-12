Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
25°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Eğitim
Avatar
Editor
 | Banu İriç

Türkiye'nin başarısı OECD raporuna yansıdı: Bakan Tekin'den dikkat çeken paylaşım

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye'nin eğitimde ilerlemesinin ortaya konduğu OECD raporundaki verileri paylaştı. Kamudan eğitime ayrılan payla Türkiye'nin ortalamanın üzerine çıktığı dikkat çekti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Türkiye'nin başarısı OECD raporuna yansıdı: Bakan Tekin'den dikkat çeken paylaşım
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
12.09.2025
saat ikonu 00:13
|
GÜNCELLEME:
12.09.2025
saat ikonu 00:27

Yusuf Tekin, Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütünün () yayımladığı "Bir Bakışta Eğitim 2025 Raporu"na ilişkin, "Bu başarı, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirme ve çocuklarımızın yarınlarını güvenle inşa etme gayretimizin bir meyvesidir. Türkiye Yüzyılı'nda eğitimde yükselişimiz kararlılıkla sürecek." ifadelerini kullandı.

Tekin, NSosyal hesabından OECD'nin her yıl hazırladığı ve ülkelerdeki eğitim sistemlerine dair en kapsamlı karşılaştırmalı verileri sunan, "Bir Bakışta Eğitim 2025 Raporu"na ilişkin açıklamada bulundu.

Türkiye'nin başarısı OECD raporuna yansıdı: Bakan Tekin'den dikkat çeken paylaşım

EĞİTİMDE İLERLEME OECD RAPORUNDA

"Türkiye'nin eğitimde yükselişi OECD raporuna yansıdı." ifadesini kullanan Tekin, raporun, Türkiye'nin eğitimde kaydettiği büyük ilerlemeyi yeniden teyit ettiğini belirtti.

Bakan Tekin, uyguladıkları politikalarla okul öncesinden liseye kadar her kademede okullaşma oranının yükseldiğini aktardı.

Türkiye'nin başarısı OECD raporuna yansıdı: Bakan Tekin'den dikkat çeken paylaşım

OECD ORTALAMASININ ÜZERİNE ÇIKILDI

Kamu kaynaklarından eğitime ayrılan payın, yüzde 10,6 ile OECD ortalamasının üzerine çıktığını vurgulayan Tekin, şunları kaydetti:

"Öğretmen başına düşen öğrenci sayısı, ilkokullarda ortalama 18, liselerde ise ortalama 12 oldu. Türkiye, OECD'nin en genç öğretmen kadrolarından birine sahip. Ders sürelerinde temel derslere ayrılan pay, OECD ortalamasının üzerine çıktı. İlkokullarda bu oran yüzde 47 iken (OECD ortalaması yüzde 41), ortaokullarda yüzde 30'a ulaştı. (OECD ortalaması yüzde 27). Bu başarı, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirme ve çocuklarımızın yarınlarını güvenle inşa etme gayretimizin bir meyvesidir. Türkiye Yüzyılı'nda eğitimde yükselişimiz kararlılıkla sürecek."

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
2025-2026 eğitim yılında okullarda zil kaldırıldı mı? Zilsiz okul projesi nedir?
ETİKETLER
#milli eğitim bakanı
#öğretmenler
#OECD
#Eğitim Raporu
#Türkiye'nin Eğitime Yükselişi
#Eğitimde Fırsat Eşitliği
#Eğitim
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.