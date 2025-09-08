Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
26°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

2025-2026 eğitim yılında okullarda zil kaldırıldı mı? Zilsiz okul projesi nedir?

Yeni eğitim döneminin başlamasıyla beraber öğrenciler ve veliler ders giriş-çıkışları ile teneffüslerde zil çalıp çalmayacağını sorguluyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
2025-2026 eğitim yılında okullarda zil kaldırıldı mı? Zilsiz okul projesi nedir?
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
08.09.2025
saat ikonu 23:52
|
GÜNCELLEME:
08.09.2025
saat ikonu 23:52

Okullarda 2025-2026 öğretim yılı 8 Eylül Pazartesi günü start aldı.

Öğrenciler büyük bir coşkuyla sınıfları doldururken, "Okullarda zil olacak mı?" sorusu gündeme geldi.

'nın (MEB) yayımladığı yönergeye göre, öğrencilerde sorumluluk bilincini artırmak amacıyla bazı proje okullarında Zilsiz Okul Projesi hayata geçirilecek.

Zilin gerekli olduğu durumlarda ise çevreyi rahatsız etmeyecek biçimde zil seviyeleri düzenlenecek.

2025-2026 eğitim yılında okullarda zil kaldırıldı mı? Zilsiz okul projesi nedir?

Ayrıca okullarda sadece bakanlık tarafından onaylanan ziller çalacak.

Öğrencilerin sorumluluk bilincini yükseltmek ve için gürültü kirliliğini önlemek maksadıyla başlatılan zilsiz okul uygulaması 4 senedir birçok okulda uygulanıyor.

Bu kurumlarda ders giriş-çıkışları ve teneffüslerde zil sesi duyulmuyor.

Öğrenciler, ders saatlerini kendileri izleyerek sınıflarına geçiyor.

Böylelikle öğrenciler, hem zaman bilinci hem de sorumluluk duygusu kazanıyor.

Sıkça Sorulan Sorular

Zilsiz okul projesinde öğrenciler derse geç kalırsa ne oluyor?
Bu uygulamada öğrenciler kendi saatlerini takip etmekle yükümlü. Projeye dahil olan okullarda öğrencilerin zaman yönetimi alışkanlığı kazanmaları hedefleniyor. Eğer ders saati kaçırılırsa, bu öğrencinin sorumluluğu olarak değerlendiriliyor ve böylece disiplin bilinci pekiştiriliyor.
ETİKETLER
#milli eğitim bakanlığı
#okullar
#çevre
#Sorumluluk Soruşturması
#Öğretim Yılı
#Zilsiz Okul Projesi
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.