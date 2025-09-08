2025-2026 eğitim yılında okullarda zil kaldırıldı mı? Zilsiz okul projesi nedir?

Okullarda 2025-2026 öğretim yılı 8 Eylül Pazartesi günü start aldı.

Öğrenciler büyük bir coşkuyla sınıfları doldururken, "Okullarda zil olacak mı?" sorusu gündeme geldi.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) yayımladığı yönergeye göre, öğrencilerde sorumluluk bilincini artırmak amacıyla bazı proje okullarında Zilsiz Okul Projesi hayata geçirilecek.

Zilin gerekli olduğu durumlarda ise çevreyi rahatsız etmeyecek biçimde zil seviyeleri düzenlenecek.

Ayrıca okullarda sadece bakanlık tarafından onaylanan ziller çalacak.

Öğrencilerin sorumluluk bilincini yükseltmek ve çevre için gürültü kirliliğini önlemek maksadıyla başlatılan zilsiz okul uygulaması 4 senedir birçok okulda uygulanıyor.

Bu kurumlarda ders giriş-çıkışları ve teneffüslerde zil sesi duyulmuyor.

Öğrenciler, ders saatlerini kendileri izleyerek sınıflarına geçiyor.

Böylelikle öğrenciler, hem zaman bilinci hem de sorumluluk duygusu kazanıyor.