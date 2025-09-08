DGS yerleştirme sonuçları açıklandı

ÖSYM, DGS yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu. ÖSYM’den yapılan açıklamada "8 Ağustos-04 Eylül 2025 tarihleri arasında tercihleri alınan 2025 Dikey Geçiş Sınavı’nın (2025-DGS) yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 8 Eylül 2025 tarihinde saat 14.00'ten itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir” ifadeleri kullanıldı.

DGS’de toplam tercih yapan aday sayısı 103 bin 76 olurken örgün eğitimde kontenjan sayısı 21 bin 573 olarak açıklandı yerleşen aday sayısı ise 7 bin 254 oldu. 2025 DGS tercihlerinde toplam 75 bin 723 kontenjan ayrılırken yerleşen aday sayısı ise 56 bin 634 oldu.