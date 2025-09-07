Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
27°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Murat Makas

KPSS için saniyelerle yarış! Atletleri aratmadılar

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen KPSS sınavı yine yarış maratonunu aratmadı. Sınava yetişmeye çalışan adaylar son dakikaya kalanlar saniyelerle yarıştı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
07.09.2025
saat ikonu 12:27
|
GÜNCELLEME:
07.09.2025
saat ikonu 12:27

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi () tarafından gerçekleştirilen ilk oturumu saat 10.15'te başlayan 'nda yine kaos ortamı oluştu.

KPSS için saniyelerle yarış! Atletleri aratmadılar

KAMPÜS GİRİŞLERİNDE ARAÇ YOĞUNLUĞU

Sabah erken saatlerde üniversiteye gelen adaylar ve aileleri kampüs girişlerinde araç yoğunluğu oluşturdu. Motosikletle gelip kaskını nereye bırakacağını bilemeyen, engelli kardeşiyle gelip eşyalarını ona bırakarak sınava yetişen aday ve son dakikada koşarak gelenler dikkat çekti.

KPSS için saniyelerle yarış! Atletleri aratmadılar

Görevliler tarafından adayların üzerleri detaylı şekilde aranırken, sınav salonlarına metal eşyalar, anahtarlık, bozuk para, kolye ve etiketi bulunan su şişeleri alınmadı. Adayların çoğu sınav yerlerine yalnız gelirken, bazıları aileleriyle birlikte geldi. Okul önlerinde bekleyen aileler, sınav heyecanını çocuklarıyla paylaştı.

KPSS için saniyelerle yarış! Atletleri aratmadılar

SANİYELERLE YARIŞTILAR

Son iki dakikada engelli kardeşiyle birlikte sınav salonuna gelen bir adayın eşyalarını kardeşine bırakıp koşarak sınava yetişmesi dikkat çekerken, yine sınava motosikletle gelip elindeki kaskını nereye bıracağını bilemeyen aday, kaskı bankın üzerine bırakıp koşarak sınava girdi. Sınav yerini son anda bulan adayların telaşlı koşuşturmaları da objektiflere yansıdı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
KPSS kaç soru, kaç dakika 2025? Genel Kültür Genel Yetenek oturumu yarın uygulanacak
ETİKETLER
#ösym
#kamu personel seçme sınavı
#Motosiklet Güvenliği
#Sınav Kaosu
#Ailesiyle Gelen Adaylar
#Engelli Adaylar
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.