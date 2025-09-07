KPSS için saniyelerle yarış! Atletleri aratmadılar

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen ilk oturumu saat 10.15'te başlayan Kamu Personel Seçme Sınavı'nda yine kaos ortamı oluştu.

KAMPÜS GİRİŞLERİNDE ARAÇ YOĞUNLUĞU

Sabah erken saatlerde üniversiteye gelen adaylar ve aileleri kampüs girişlerinde araç yoğunluğu oluşturdu. Motosikletle gelip kaskını nereye bırakacağını bilemeyen, engelli kardeşiyle gelip eşyalarını ona bırakarak sınava yetişen aday ve son dakikada koşarak gelenler dikkat çekti.

Görevliler tarafından adayların üzerleri detaylı şekilde aranırken, sınav salonlarına metal eşyalar, anahtarlık, bozuk para, kolye ve etiketi bulunan su şişeleri alınmadı. Adayların çoğu sınav yerlerine yalnız gelirken, bazıları aileleriyle birlikte geldi. Okul önlerinde bekleyen aileler, sınav heyecanını çocuklarıyla paylaştı.

SANİYELERLE YARIŞTILAR

Son iki dakikada engelli kardeşiyle birlikte sınav salonuna gelen bir adayın eşyalarını kardeşine bırakıp koşarak sınava yetişmesi dikkat çekerken, yine sınava motosikletle gelip elindeki kaskını nereye bıracağını bilemeyen aday, kaskı bankın üzerine bırakıp koşarak sınava girdi. Sınav yerini son anda bulan adayların telaşlı koşuşturmaları da objektiflere yansıdı.