KPSS kaç soru, kaç dakika 2025? Genel Kültür Genel Yetenek oturumu yarın uygulanacak

Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu 7 Eylül Pazar günü yapılırken binlerce aday sınava katılım sağlayacak. Alan Bilgisi Sınavları ise 13-14 Eylül tarihlerinde, üç oturum şeklinde yapılırken KPSS kaç soru, kaç dakika merak edildi.

KPSS KAÇ SORU, KAÇ DAKİKA 2025?

ÖSYM tarafından 2025 yılında uygulanacak olan KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu yarın 10.15’te başlayacak. Binlerce kişinin katılacağı sınavda toplamda 120 soru sorulurken, 130 dakika süre verilecek. Adaylar 130 dakika içerisinde 120 soruya cevap verecek. Alan Bilgisi Sınavları ise 13-14 Eylül tarihlerinde, üç oturum şeklinde gerçekleşecek. 13 Eylül’de olan oturumda Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri alanlarından soru sorulacak.

KPSS GENEL KÜLTÜR OTURUMUNDA KAÇ SORU VAR?

ÖSYM Başkanı Ersoy, 60 Genel Yetenek ve 60 Genel Kültür olmak üzere 120 sorudan oluşacağını ve Genel Yetenek'te sözel ve sayısal bölümlerin bulunacağını belirtti. Yarın uygulanacak olan sınavda 120 soru için 130 dakika süre verilecek.



KPSS KAÇ OTURUM 2025?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinceuygulanacak olan KPSS oturumlarının tarihleri ve saatleri belli oldu. Bu sene Genel Yetenek-Genel Kültür 7 Eylül’de yapılırken Alan Bilgisi Sınavları 13-14 Eylül’de yapılacak. Birinci oturum Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri alanlarında yapılırken, ikinci oturum 13 Eylül'de saat 14.45'te başlayacak ve Hukuk, İktisat ile Maliye alanlarında yapılacak. İşletme, Muhasebe ve İstatistik alanlarında yapılacak üçüncü oturum ise 14 Eylül Pazar günü uygulanacak.