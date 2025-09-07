2025 KPSS Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı yayınlandı mı nereden bakılır?

26 Haziran’da başlayan, 10 Temmuz’da tamamlanan KPSS müracaat işlemleri ardından sınav günü gerçekleşti.

Her yıl düzenli şekilde bir defa uygulanan KPSS Lisans’ın ilk oturumu için heyecan sona erdi.

Üç ayrı bölümde tamamlanacak olan KPSS Lisans oturumlarında ilk gün bugün.

KPSS Alan Bilgisi sınavları ise 13-14 Eylül’de yapılacak.

Peki, KPSS Soru kitapçığı ve Cevap Anahtarı hangi tarihte ilan edilecek?

KPSS SORULARI VE CEVAPLARI YAYINLANDI

KPSS A Grubu Sınavı: Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumunun Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı duyuruldu.

KPSS neticeleri 10 Ekim 2025 tarihinde ilan edilecek.

KPSS Alan Bilgisi 1. Gün sınavı 13 Eylül saat 10:15’te

KPSS Alan Bilgisi 2. Gün sınavı 14 Eylül 2025 saat 10:15’te yapılacak.