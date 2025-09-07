Menü Kapat
TGRT Haber
 Erdem Avsar

2025 KPSS Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı yayınlandı mı nereden bakılır?

KPSS A Grubu Sınavı Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu bugün uygulandı. Sınavın ardından adaylar soru kitapçığı ve cevap anahtarını araştırmaya koyuldu.

2025 KPSS Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı yayınlandı mı nereden bakılır?
07.09.2025
07.09.2025
26 Haziran’da başlayan, 10 Temmuz’da tamamlanan müracaat işlemleri ardından sınav günü gerçekleşti.

Her yıl düzenli şekilde bir defa uygulanan ’ın ilk oturumu için heyecan sona erdi.

Üç ayrı bölümde tamamlanacak olan KPSS Lisans oturumlarında ilk gün bugün.

KPSS Alan Bilgisi sınavları ise 13-14 Eylül’de yapılacak.

Peki, KPSS Soru kitapçığı ve Cevap Anahtarı hangi tarihte ilan edilecek?

2025 KPSS Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı yayınlandı mı nereden bakılır?

KPSS SORULARI VE CEVAPLARI YAYINLANDI

KPSS A Grubu Sınavı: Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumunun Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı duyuruldu.

KPSS neticeleri 10 Ekim 2025 tarihinde ilan edilecek.

KPSS Alan Bilgisi 1. Gün sınavı 13 Eylül saat 10:15’te

KPSS Alan Bilgisi 2. Gün sınavı 14 Eylül 2025 saat 10:15’te yapılacak.

Sıkça Sorulan Sorular

KPSS sonuçları hangi tarihte adayların erişimine açılacak?
KPSS sonuçları, ÖSYM tarafından 10 Ekim 2025 tarihinde açıklanacak ve adaylar sonuçlarını ÖSYM’nin resmi internet sitesi üzerinden öğrenebilecek.
