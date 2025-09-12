Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
25°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | TGRT Haber

CHP kurultay davası saat kaçta? 15 Eylül Pazartesi duruşma görülecek

CHP kurultay davası başlama saati belli oldu. Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde Ankara’da düzenlenen 38. Olağan Kurultayı’nın iptali için açılan dava, Türk siyasetinde en çok merak edilen başlıklardan biri olmaya devam ediyor. Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve bazı delegelerin başvurusu ile başlayan süreçte, “mutlak butlan” tartışmaları gündeme gelirken, dava CHP’nin gelecekteki liderlik yapısını doğrudan ilgilendiriyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
CHP kurultay davası saat kaçta? 15 Eylül Pazartesi duruşma görülecek
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
12.09.2025
saat ikonu 23:01
|
GÜNCELLEME:
12.09.2025
saat ikonu 23:01

’nin 38. Olağan Kurultayı’nın iptali istemiyle açılan dava, parti içi dengeleri etkileyen en önemli gelişmelerden biri olarak öne çıkıyor. Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen davada duruşma tarihi netleşti.

CHP DAVASI SAAT KAÇTA?

CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’nın iptali için açılan davanın bir sonraki duruşması, 15 Eylül 2025 Pazartesi günü Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülecek. Daha önce 30 Haziran’da yapılan duruşmada, ceza yargılaması ve görevsizlik kararına yönelik itirazların sonuçlanmasının beklenmesi kararlaştırılmıştı. Mahkeme bu nedenle davayı önce 8 Eylül’e ertelemişti. Ancak CHP’nin avukatı Çağlar Çağlayan, 4-9 Eylül tarihleri arasında partinin kuruluş yıldönümü etkinliklerinin bulunduğunu belirterek yeni bir erteleme talebinde bulundu.

Bu talep üzerine mahkeme, duruşmayı 15 Eylül 2025 tarihine aldı. Karara göre dava, sabah saat 10.00’da başlayacak.

CHP kurultay davası saat kaçta? 15 Eylül Pazartesi duruşma görülecek

CHP KURULTAY DAVASI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

CHP 38. Olağan Kurultayı 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde Ankara Spor Salonu’nda yapılmış ve , 812 oy alarak genel başkan seçilmişti. Ancak kurultay sürecinde delegelere “oy karşılığında para, telefon ve ev verildiği” yönünde iddialar gündeme geldi. Bu iddialar, eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve bazı delegeler tarafından mahkemeye taşındı.

CHP kurultay davası saat kaçta? 15 Eylül Pazartesi duruşma görülecek

Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde açılan davalar birleştirilerek tek dosyada ele alındı. CHP yönetimi davanın reddedileceğini savunurken, “mutlak butlan” tartışmaları eski Genel Başkan ’nun yeniden partinin başına dönüp dönmeyeceği ihtimalini gündeme getirdi. Bu nedenle 15 Eylül’de yapılacak duruşma kritik önem taşıyor.

CHP kurultay davası saat kaçta? 15 Eylül Pazartesi duruşma görülecek

15 EYLÜL CHP KURULTAY DAVASI NEDİR, NE OLUR?

15 Eylül’de görülecek duruşma, CHP’nin gelecekteki yönetim yapısını doğrudan ilgilendiren davalardan biri olacak. “Mutlak butlan” kavramı, kurultayın yok hükmünde sayılması anlamına geliyor. Böyle bir karar çıkması halinde CHP’nin mevcut yönetimi görevden uzaklaştırılabilecek. Ancak CHP yönetimi, iddiaların asılsız olduğunu belirterek davanın reddini istiyor.

CHP kurultay davası saat kaçta? 15 Eylül Pazartesi duruşma görülecek

Öte yandan CHP İstanbul İl Kongresi de yargı sürecine taşındı. İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, kurultayda seçilen Özgür Çelik ve yönetimini görevden uzaklaştırdı. Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap’tan oluşan geçici kurulun tedbiren görev yapmasına karar verildi. Ayrıca, usulsüzlük iddialarına ilişkin hazırlanan iddianame de mahkeme tarafından kabul edildi.

ETİKETLER
#kemal kılıçdaroğlu
#chp
#chp
#özgür özel
#özgür özel
#CHP genel başkanı
#CHP Genel Merkezi
#CHP İstanbul İl Başkanlığı
#Türkiye Politikası
#Chp Genel Başkanı Özgür Özel
#Kurultay Davası
#Asliye Hukuk Mahkemesi
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.