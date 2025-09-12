CHP kurultay davası saat kaçta? 15 Eylül Pazartesi duruşma görülecek

CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’nın iptali istemiyle açılan dava, parti içi dengeleri etkileyen en önemli gelişmelerden biri olarak öne çıkıyor. Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen davada duruşma tarihi netleşti.

CHP DAVASI SAAT KAÇTA?

CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’nın iptali için açılan davanın bir sonraki duruşması, 15 Eylül 2025 Pazartesi günü Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülecek. Daha önce 30 Haziran’da yapılan duruşmada, ceza yargılaması ve görevsizlik kararına yönelik itirazların sonuçlanmasının beklenmesi kararlaştırılmıştı. Mahkeme bu nedenle davayı önce 8 Eylül’e ertelemişti. Ancak CHP’nin avukatı Çağlar Çağlayan, 4-9 Eylül tarihleri arasında partinin kuruluş yıldönümü etkinliklerinin bulunduğunu belirterek yeni bir erteleme talebinde bulundu.

Bu talep üzerine mahkeme, duruşmayı 15 Eylül 2025 tarihine aldı. Karara göre dava, sabah saat 10.00’da başlayacak.

CHP KURULTAY DAVASI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

CHP 38. Olağan Kurultayı 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde Ankara Spor Salonu’nda yapılmış ve Özgür Özel, 812 oy alarak genel başkan seçilmişti. Ancak kurultay sürecinde delegelere “oy karşılığında para, telefon ve ev verildiği” yönünde iddialar gündeme geldi. Bu iddialar, eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve bazı delegeler tarafından mahkemeye taşındı.

Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde açılan davalar birleştirilerek tek dosyada ele alındı. CHP yönetimi davanın reddedileceğini savunurken, “mutlak butlan” tartışmaları eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeniden partinin başına dönüp dönmeyeceği ihtimalini gündeme getirdi. Bu nedenle 15 Eylül’de yapılacak duruşma kritik önem taşıyor.

15 EYLÜL CHP KURULTAY DAVASI NEDİR, NE OLUR?

15 Eylül’de görülecek duruşma, CHP’nin gelecekteki yönetim yapısını doğrudan ilgilendiren davalardan biri olacak. “Mutlak butlan” kavramı, kurultayın yok hükmünde sayılması anlamına geliyor. Böyle bir karar çıkması halinde CHP’nin mevcut yönetimi görevden uzaklaştırılabilecek. Ancak CHP yönetimi, iddiaların asılsız olduğunu belirterek davanın reddini istiyor.

Öte yandan CHP İstanbul İl Kongresi de yargı sürecine taşındı. İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, kurultayda seçilen Özgür Çelik ve yönetimini görevden uzaklaştırdı. Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap’tan oluşan geçici kurulun tedbiren görev yapmasına karar verildi. Ayrıca, usulsüzlük iddialarına ilişkin hazırlanan iddianame de mahkeme tarafından kabul edildi.