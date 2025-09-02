Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
31°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Eğitim
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

İstanbul'daki okullar depreme dayanıklı mı? Vali Gül açıkladı

İstanbul Valisi Davut Gül okulların son durumuna ilişkin açıklama yaptı. Açıklamasında 2 müjde açıklayan Gül, "Birinci müjdemiz 2025-2026 eğitim öğretim yılına İstanbul’umuz, 46 yeni okul ile merhaba diyor. Yapımı tamamlanan bu okullarımızla birlikte on binlerce öğrencimiz daha modern, donanımlı ve sağlıklı eğitim ortamlarına kavuşmuş olacak. İkinci müjdemiz, çok daha hayati bir konu. Artık, İstanbul’da eğitim veren tüm okullarımız depreme dayanıklı" dedi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
İstanbul'daki okullar depreme dayanıklı mı? Vali Gül açıkladı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
02.09.2025
saat ikonu 10:52
|
GÜNCELLEME:
02.09.2025
saat ikonu 10:52

Valisi Davut Gül, 2025-2026 öğretim yılına ilişkin okulların son durumuyla ilgili basın açıklaması yaptı. Zeytinburnu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, okulların depreme dayanıklı ve güvenli hale getirildiğini açıkladı.

İstanbul'daki okullar depreme dayanıklı mı? Vali Gül açıkladı

VALİ GÜL 2 MÜJDEYİ AÇIKLADI

Konuşmasına 2025-2026 eğitim öğretim yılının öğrencilere, öğretmenlere, anne babalara, İstanbul’a ve ülkeye hayırlar getirmesini dileyerek başlayan İstanbul Valisi Davut Gül, "Yaklaşık 2 milyon 900 bin öğrencimiz ve 170 bin öğretmenimizin ders başı yapacağı İstanbul’umuzla ilgili sizlerle paylaşmak istediğim iki müjdemiz var. Birincisi, 2025-2026 eğitim öğretim yılına İstanbul’umuz, 46 yeni okul ile merhaba diyor. Yapımı tamamlanan bu okullarımızla birlikte on binlerce öğrencimiz daha modern, donanımlı ve sağlıklı eğitim ortamlarına kavuşmuş olacak. Yeni açılan okullarımızın arasında ilkokullar, ortaokullar, liseler, anaokulları ve halk eğitim merkezleri bulunuyor. Bu ne demek? İstanbul’un her yaş grubundan öğrencisine dokunuyoruz; her kesime hitap eden yatırımları hayata geçiriyoruz demek İkinci müjdemiz, çok daha hayati bir konu. Artık, İstanbul’da eğitim veren tüm okullarımız depreme dayanıklı. 2006 yılında kurulan İstanbul Proje Koordinasyon Başkanlığımız tarafından 1999 depreminden önce yapılan bin 530 okul, depreme dayanıklılık konusunda incelendi. Bu okullardan bin 336’sının riskli olduğu tespit edildi. 359’u yıkılıp yeniden yapıldı. 816’sı güçlendirme yoluyla depreme dayanıklı hale getirildi. 61 okulun yeniden yapım ya da güçlendirme çalışmaları sürüyor. 100 okulun ihale süreçleri devam ediyor" dedi.

İstanbul'daki okullar depreme dayanıklı mı? Vali Gül açıkladı

"YAPILMASI GEREKENLER YAPILDI"

İstanbul'daki okul binalarının güvenli hale getirildiğinin altını çizen Gül, "Yeniden yapılması gerekenler yapıldı. Güçlendirmesi gerekenler, güçlendirildi. İstanbul’daki eğitim veren tüm okul binaları güvenli hale getirildi. Çocuklarımızın güven içinde eğitim görmesi bizim en öncelikli sorumluluğumuz. Hamdolsun, bunu yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Ancak, kendimizi bununla sınırlamıyoruz. Şu anda İstanbul’umuzun 39 ilçesinde kamu kaynakları ve hayırseverlerimizin katkılarıyla 150 okulumuzun inşası devam ediyor. Özetlemek gerekirse İstanbul’da eğitim büyümeye devam ediyor. İstanbul, geleceğini güvenle inşa ediyor. İstanbul, yarınlarına bugünden hazırlanıyor. Şunu çok iyi biliyoruz ki güvenli ve modern eğitim ortamları için yapılan bu yatırımlar, Türkiye Yüzyılı vizyonumuza güç katacak" diye konuştu.

İstanbul'daki okullar depreme dayanıklı mı? Vali Gül açıkladı

"HEDEFİMİZ İSTANBUL'UN TAMAMINDA TEKLİ EĞİTİME GEÇMEK"

Hedeflerinin İstanbul'un tamamında tekli eğitime geçmek olduğunu belirten Vali Gül, "Bu sebeple önümüze bir hedef koyduk,
İstanbul’un tamamında tekli eğitime geçmek. Halihazırda okullarımızın yüzde 78’inde, 2 bin 371 okulda tam gün eğitime devam edilirken yüzde 22’sinde, 677 okulumuzda ikili eğitim veriliyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Milli Eğitim Bakanımızın öncülüğünde bu hedefimize en kısa sürede ulaşacağımıza yürekten inanıyorum" diye konuştu.

İstanbul'daki okullar depreme dayanıklı mı? Vali Gül açıkladı


42 bin metrekare alana sahip kampüsteki hakkında bilgi veren Vali Gül, "Yeni açılan 46 okulumuzdan üçü bu kampüste yer alıyor. Bu okullarımızdan Zeytinburnu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 24 dersliği ve 36 atölyesiyle bin 370 öğrencimize; Şehit Büyükelçi Galip Balkar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 24 dersliği ve 39 atölyesiyle 289 öğrencimize; 40 oda ve 118 yataklı uygulama oteline sahip Zeytinburnu Mehmet İhsan Mermerci Turizm Meslek Lisesi 24 dersliği ve 39 atölyesiyle 475 öğrencimize ev sahipliği yapacak" diye konuştu.
Vali Gül, konuşmasının ardından kampüse gezerek yetkililerden bilgi aldı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
MEB’den velilere uyarı! Devlet okullarına artan talep bağış baskısını artırdı
Yurt başvuru tarihleri belli oldu: Bakan Osman Aşkın Bak açıkladı!
ETİKETLER
#Eğitim
#istanbul
#okullar
#Deprem Dayanıklılık
#Deprem_dayanıksızlığı
#Vali Davut Gül
#Tekli_eğitim
#Vali Davut Gül
#Tekli Eğitim
#Yeni Okullar
#Eğitim
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.