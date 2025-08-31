Okul maratonu başlıyor! Uyum haftası detayları belli oldu

2025-2026 eğitim öğretim yılında okul öncesi ve birinci sınıfa başlayacaklara yönelik uyum eğitimlerinde velilerin, öğrencilerin ve öğretmenlerin tanışma etkinlikleriyle desteklenmesi için bir dizi çalışma yürütüldü.

Rehberlik çalışmaları kapsamında bu yıl okul öncesi ve ilkokul öğrencilerinin okula uyum süreçlerini desteklemek amacıyla hazırlanan programlar, 1-5 Eylül'de yapılacak. Ortaokula başlayacak öğrencilerin okul ortamına uyumlarının sağlanması ve bilgilendirme çalışmaları ise 8-12 Eylül'de düzenlenecek.

DİJİTAL İÇERİK PLATFORMU



Bu doğrultuda okul öncesi öğrencilerine yönelik "Okul Öncesi Okula Uyum Materyalleri Platformu", ilkokul 1'inci sınıfa başlayacak öğrencilere yönelik "Uyum Haftası Etkinlikleri" ve ortaokul 5'inci sınıfa başlayacak öğrenciler için ise "Uyum Süreci Rehberlik Uygulamaları Etkinlikleri" hazırlandı.

İlkokula başlayacak öğrenciler için 3 dijital içerik ve 12 etkinlik oluşturulurken, 5'inci sınıf öğrencileri için ise 2 dijital içerikle 12 etkinlik hazırlandı.

Uyum haftası kapsamında bu yıl ilk kez hazırlanan "Okul Öncesi Okula Uyum Materyalleri Platformu", okul öncesi öğretmenlerinin, okul yöneticilerinin, rehber öğretmenlerin ve ailelerin kullanımına sunulacak.

Platform, uyum sürecine ilişkin 14 başlık altında yer alan içerikler ve materyallerden oluşan yol gösterici bir kaynak niteliği taşıyor.

İçeriklerin tamamı, Eğitim Bilişim Ağı "EBA" üzerinden erişilebilir ve indirilebilir şekilde hazırlanarak öğretmenlerin sınıf ortamında materyallerden kolayca yararlanabilmesi sağlandı.

Hazırlanan içerikler yalnızca uyum haftasına ilişkin temel rehberlik materyalleriyle sınırlı kalmayacak. İçerikler; öğretmen, yönetici, rehber öğretmen ve ailelerden beklentilerin açıklandığı bölümler, aileler tarafından sık sorulan sorular, aile eğitim bülteni ve veli sunumu gibi destekleyici araçlarla da zenginleştirildi.

Öğretmenlerin ailelerle yürütebileceği etkinliklerin yanı sıra çocukların okula uyum sürecini destekleyen ve farklı gelişim alanlarını kapsayan 18 örnek etkinlik hazırlandı.

Ayrıca, uyum haftası için özel olarak "Okuluma Başladım" şarkısı ve videolu "Ben Okula Başladım" parmak oyunuyla kalıcı öğrenme deneyimleri sunulacak.

DOĞA SEVGİSİ VE YEŞİL VATANIN KORUNMASI ÇALIŞMALARI YAPILACAK

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in imzasıyla tüm illere gönderilen "2025-2026 Eğitim ve Öğretim Yılına İlişkin İş ve İşlemler" Genelgesi'nde doğa sevgisinin oluşması, yeşil vatanın korunması, orman yangınlarına karşı farkındalık oluşturulması, fidan dikilmesi ve orman temizliğine yönelik çalışmalar yapılması yer almıştı.

Bu kapsamda veli sunumuna, orman sevgisi ve doğa bilinci kazandırmaya yönelik uyum süreciyle bütünleştirilmiş içerikler eklendi.

Uyum haftasında "aile-çocuk-öğretmen"in birlikte uygulayacağı yürüyüş, gözlem ve fidan dikim etkinlikleri tasarlandı.

Bu uygulamalar ile çocukların okula uyum sürecinin daha kısa sürede ve daha az kaygıyla gerçekleşmesi, ailelerin bilinçli ve iş birliğine dayalı bir yaklaşım sergilemeleri, öğretmenlerin ise uygulamaları kolaylaştıran ve standartları belirlenmiş kapsamlı bir kaynakla desteklenmeleri hedefleniyor.