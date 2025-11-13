Menü Kapat
Arama Kapat
 Yusuf Özgür Bülbül

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kıbrıs milli davamız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ı ağırladı. İkili basın toplantısı düzenledi. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İlk resmi ziyaretini Türkiye’ye gerçekleştiren (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ı resmi törenle karşıladı. Heyetlerini birbirine takdim eden Erdoğan ve Erhürman, merdivenlerde Türkiye ve KKTC bayrakları önünde gazetecilere poz verdi. Daha sonra baş başa görüşmeye geçen Erdoğan ve Erhürman, ikili ve heyetler arası gerçekleştirecekleri görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kıbrıs milli davamız

"EN GERÇEKÇİ ÇÖZÜM İKİ DEVLETTİR"

'ın konuşmalarından öne çıkanlar şöyle:

Kıbrıs milli davamız. Rum tarafı ne siyasi gücü ne de ekonomik refahı adadaki Türkler ile paylaşmak istemiyor. Bugün çok daha farklı bir konjonktür ile karşı karşıyayız. Dünün güneşi ile bugünün çamaşır kurutulamaz. Kıbrıs'ta en gerçekçi çözüm iki devlettir. Kıbrıs Türk halkını asla yalnız bırakmayacağız.

Erhürman, Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

"Görev sürem içerisinde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti arasındaki sarsılmaz kardeşlik bağları çerçevesinde, iki ülke arasındaki ilişkileri daha da iyi bir seviyeye taşımak, ülkemi, halkımı Türkiye kamuoyunda daha da bilinir, daha da tanınır kılmak benim için en önem verdiğim çalışma alanlarından biri olacaktır." diyen Erhürman, Türkiye'nin Kıbrıs'ın tamamına ilişkin yetki ve görevleri olan üç garantör ülkeden biri olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kıbrıs milli davamız

Erhürman, Kıbrıs'ın güneyinde ve bölgede silahlanmanın günden güne attığına işaret ederek, şunları söyledi:

"Yalnızca aramızdaki sarsılmaz kardeşlik ilişkisi dolayısıyla değil özellikle Kıbrıs'ın güneyinde ve bölgede silahlanmanın günden güne arttığı koşullarda Kıbrıslı Türklerin kendilerini güvende hissetmelerinin hukuki dayanağı olan garantör ülke olma vasfıyla da Türkiye, Kıbrıs sorununun çözümüne ilişkin tüm çalışmalarda dün olduğu gibi bugün de en önemli aktörlerin başında gelmektedir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kıbrıs milli davamız

"Kıbrıs Türk halkı Kıbrıs'ta iki eşit kurucu ortaktan biridir. Halkımın bu statüsü tartışmaya, müzakereye, pazarlığa açık değildir. Kıbrıs Türk halkı bu statüsü gereği Kıbrıs Adası'nın tamamında egemenlik haklarına sahiptir." ifadesini kullanan Erhürman, Kıbrıs Adası’nın tamamını ve adada yaşayan herkesi ilgilendiren enerji, hidrokarbon, deniz yetki alanları ve ticaret yolları gibi konularda Kıbrıs Türk halkının iradesinin görmezden gelinmesinin mümkün olmadığını vurguladı.

