Nijerya Gabon CANLI nereden izlenir? Osimhen ilk 11’de

Afrika kıtasından çıkacak son Dünya Kupası bileti için heyecan giderek artıyor. Nijerya ile Gabon arasında oynanacak kritik maç, Fas’ın başkenti Rabat’ta tarafsız sahada yapılacak ve saat 19.00’da başlayacak.

Nijerya ile Gabon, 2026 Dünya Kupası yolunda kader maçına çıkıyor. Karşılaşma, tek maç üzerinden oynanacak Afrika elemeleri playoff yarı finalinde belirleyici olacak. Maç Fas’ın başkenti Rabat’taki Prince Moulay El Hassan Stadyumu’nda düzenleniyor ve kazanan ekip, 16 Kasım’da oynanacak finalde Kamerun-DR Kongo maçının galibiyle karşılaşacak. Bu finalin kazananı kıtalararası playoff bileti alarak, Mart 2026’daki Dünya Kupası yolculuğuna devam edecek.

Müsabakada Nijerya, güçlü hücum hattı ve tecrübesiyle öne çıkıyor. Süper Kartallar, grup aşamasında Güney Afrika’nın ardından ikinci sırayı alarak bu playoff aşamasına geldi. Eric Chelle yönetimindeki ekip, Afrika Uluslar Kupası finalisti kadrosuyla sahada olacak. Victor Osimhen, Ademola Lookman, Alex Iwobi ve Wilfried Ndidi gibi oyuncular takımın önemli isimleri arasında yer alıyor. Mücadele canlı yayın ile yurt dışındaki kanallardan ve FIFA+’dan izlenebilecek.

Nijerya'nın Gabon maçı ilk 11'i şöyle:

Stanley Nwabali, Bright Osayi-Samuel, Benjamin Frederick, Calvin Bassey, Zaidu Sanusi, Samuel Chukwueze, Alex Iwobi, Wilfred Ndidi, Ademola Lookman, Akor Adams, Victor Osimhen.

