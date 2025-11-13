Menü Kapat
14°
Nijerya Gabon CANLI nereden izlenir? Osimhen ilk 11’de

Nijerya Gabon canlı yayın ile ekranlara geliyor! 2026 FIFA Dünya Kupası Afrika elemelerinin playoff yarı finalinde Nijerya ile Gabon bu akşam Fas’ta karşılaşacak. Tek maç üzerinden oynanacak karşılaşma, iki takım için de Dünya Kupası hayallerini sürdürme adına büyük önem taşıyor. İşte Nijerya Gabon canlı yayın bilgileri…

Nijerya Gabon CANLI nereden izlenir? Osimhen ilk 11’de
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
13.11.2025
saat ikonu 18:18
|
GÜNCELLEME:
13.11.2025
saat ikonu 18:21

Afrika kıtasından çıkacak son Dünya Kupası bileti için heyecan giderek artıyor. ile arasında oynanacak kritik maç, Fas’ın başkenti Rabat’ta tarafsız sahada yapılacak ve saat 19.00’da başlayacak.

Nijerya Gabon CANLI nereden izlenir? Osimhen ilk 11’de

NİJERYA GABON CANLI İZLE

Nijerya ile Gabon, 2026 Dünya Kupası yolunda kader maçına çıkıyor. Karşılaşma, tek maç üzerinden oynanacak Afrika elemeleri playoff yarı finalinde belirleyici olacak. Maç Fas’ın başkenti Rabat’taki Prince Moulay El Hassan Stadyumu’nda düzenleniyor ve kazanan ekip, 16 Kasım’da oynanacak finalde Kamerun-DR Kongo maçının galibiyle karşılaşacak. Bu finalin kazananı kıtalararası playoff bileti alarak, Mart 2026’daki Dünya Kupası yolculuğuna devam edecek.

Nijerya Gabon CANLI nereden izlenir? Osimhen ilk 11’de

Müsabakada Nijerya, güçlü hücum hattı ve tecrübesiyle öne çıkıyor. Süper Kartallar, grup aşamasında Güney Afrika’nın ardından ikinci sırayı alarak bu playoff aşamasına geldi. Eric Chelle yönetimindeki ekip, Afrika Uluslar Kupası finalisti kadrosuyla sahada olacak. Victor Osimhen, Ademola Lookman, Alex Iwobi ve Wilfried Ndidi gibi oyuncular takımın önemli isimleri arasında yer alıyor. Mücadele canlı yayın ile yurt dışındaki kanallardan ve +’dan izlenebilecek.

Nijerya'nın Gabon maçı ilk 11'i şöyle:

Stanley Nwabali, Bright Osayi-Samuel, Benjamin Frederick, Calvin Bassey, Zaidu Sanusi, Samuel Chukwueze, Alex Iwobi, Wilfred Ndidi, Ademola Lookman, Akor Adams, Victor Osimhen.

Nijerya Gabon CANLI nereden izlenir? Osimhen ilk 11’de

NİJERYA GABON MAÇINI ŞİFRESİZ VEREN YABANCI KANALLAR

Nijerya Gabon maçı Türkiye’de herhangi bir kanaldan yayınlanmayacak. Ancak karşılaşmayı şifresiz olarak izlemek isteyen futbolseverler için bazı yabancı yayın alternatifleri bulunuyor. Bu kanallar, çeşitli bölgelerde izlenebilir durumdadır ve resmi yayın haklarına sahiptir.

Nijerya Gabon maçını veren kanallar:

  • ABD: ESPN App
  • Almanya: FIFA+
  • Filistin: MBC Action
  • Karadağ: Arena 5 Premium
  • Portekiz: Sport TV1
Nijerya Gabon CANLI nereden izlenir? Osimhen ilk 11’de

NİJERYA - GABON NEREDE İZLENİR?

Nijerya Gabon maçı FIFA+ kanalından izlenebilecek. Afrika elemeleri playoff yarı final karşılaşması olan Nijerya Gabon mücadelesi, Fas’ın Rabat kentinde oynanacak. Prince Moulay El Hassan Stadyumu, bu kritik maça ev sahipliği yapacak. Bu stadyum, Afrika futbolunun önemli karşılaşmalarında sıkça tercih edilen tarafsız bir sahadır.

Nijerya Gabon CANLI nereden izlenir? Osimhen ilk 11’de

Karşılaşmanın tarafsız sahada oynanmasının nedeni, Afrika elemelerinin bu aşamasının turnuva formatı gereği belirlenen mini turnuva sistemine göre düzenlenmesidir. Tek maç üzerinden oynanacak mücadelede beraberlik durumunda uzatma ve penaltı atışları uygulanacak.

Nijerya Gabon CANLI nereden izlenir? Osimhen ilk 11’de

NİJERYA GABON MAÇI HANGİ KANALDA?

Nijerya Gabon maçı Türkiye’deki yerel kanallardan yayınlanmayacak. Türkiye’deki futbolseverler maçı yalnızca uluslararası yayın platformları üzerinden takip edebilir. Resmi yayın haklarına sahip olan kanallar, farklı ülkelerdeki izleyicilere bu karşılaşmayı canlı olarak ulaştıracak.

Yayıncı listesine göre maç ABD’de ESPN App, Almanya’da FIFA+, Filistin’de MBC Action, Karadağ’da Arena 5 Premium ve Portekiz’de Sport TV1 kanallarında canlı yayınlanacak.

Nijerya Gabon CANLI nereden izlenir? Osimhen ilk 11’de

NİJERYA MİLLİ FUTBOL TAKIMI - GABON MİLLİ TAKIMI NEREDE İZLENİR?

Nijerya ile Gabon arasındaki mücadele, Afrika kıtasının son Dünya Kupası bileti için oynanacak mini turnuvanın ilk aşamasını oluşturuyor. Karşılaşma, Fas’ın başkenti Rabat’taki Prince Moulay El Hassan Stadyumu’nda oynanacak. Maçı FIFA+’dan izleyebilirsiniz.

#Nijerya
#fıfa
#gabon
#Dünya Kupası Elemeleri
#Afrika Elemeleri
#Rabat
#Aktüel
