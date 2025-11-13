ALES 3 sınav yerleri belli oldu mu? Giriş belgesi sorgulama ekranı açıldı

Kategoriler
Türkiye’de yüksek lisans eğitimi almak veya akademik pozisyonlara başvurmak isteyen adayların katıldığı ALES için geri sayım başladı.
2025 ALES 3 oturumu öncesinde hazırlıklarını sürdüren katılımcılar, ALES giriş belgesi açıklandı mı, ne zaman yayımlanacak sorusuna cevap arıyor.
ALES sınav giriş belgesinin üzerinde adayın fotoğrafı, sınavın yapılacağı kurumun adı, tam adresi, salon ve sıra numarası gibi detaylar yer alacak.
Sınav günü adayın yanında bulundurması gereken belgeler arasında sınav giriş evrakı da yer alacak.
ALES sınav giriş belgesi renkli veya siyah-beyaz çıktı şeklinde alınabilecek.
Sınav giriş belgesi yanında bulunmayan katılımcılar, sınav salonlarına giremeyecek.
ALES giriş belgesi adayların erişimine sunuldu.
Adaylar, sınava katılacakları yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ni, 13 Kasım 2025 tarihinde saat 14.00’ten itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle görüntüleyebileceklerdir.
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ALES 3, 23 Kasım Pazar günü uygulanacak.
Öte yandan ALES 3 sonuçları 12 Aralık tarihinde ilan edilecek.
ALES puanı açıklandıktan sonra 5 yıl süreyle geçerliliğini koruyacak.