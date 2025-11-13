Menü Kapat
14°
Avatar
Editor
 Erdem Avsar

ALES 3 sınav yerleri belli oldu mu? Giriş belgesi sorgulama ekranı açıldı

ALES sınav giriş yerleri, ÖSYM tarafından duyuruldu. ALES sınav giriş belgesi bulunmayan adaylar, sınav günü salonlara alınamayacak.

ALES 3 sınav yerleri belli oldu mu? Giriş belgesi sorgulama ekranı açıldı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
13.11.2025
saat ikonu 18:33
|
GÜNCELLEME:
13.11.2025
saat ikonu 18:40

Türkiye’de yüksek lisans eğitimi almak veya akademik pozisyonlara başvurmak isteyen adayların katıldığı için geri sayım başladı.

2025 ALES 3 oturumu öncesinde hazırlıklarını sürdüren katılımcılar, ALES giriş belgesi açıklandı mı, ne zaman yayımlanacak sorusuna cevap arıyor.

ALES sınav giriş belgesinin üzerinde adayın fotoğrafı, sınavın yapılacağı kurumun adı, tam adresi, salon ve sıra numarası gibi detaylar yer alacak.

ALES 3 sınav yerleri belli oldu mu? Giriş belgesi sorgulama ekranı açıldı

Sınav günü adayın yanında bulundurması gereken belgeler arasında sınav giriş evrakı da yer alacak.

ALES sınav giriş belgesi renkli veya siyah-beyaz çıktı şeklinde alınabilecek.

Sınav giriş belgesi yanında bulunmayan katılımcılar, sınav salonlarına giremeyecek.

ALES 3 sınav yerleri belli oldu mu? Giriş belgesi sorgulama ekranı açıldı

ALES 3 GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI MI?

ALES giriş belgesi adayların erişimine sunuldu.

Adaylar, sınava katılacakları yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ni, 13 Kasım 2025 tarihinde saat 14.00’ten itibaren ’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle görüntüleyebileceklerdir.

ALES 3 sınav yerleri belli oldu mu? Giriş belgesi sorgulama ekranı açıldı

ALES 3 NE ZAMAN YAPILACAK?

ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ALES 3, 23 Kasım Pazar günü uygulanacak.

Öte yandan ALES 3 sonuçları 12 Aralık tarihinde ilan edilecek.

ALES puanı açıklandıktan sonra 5 yıl süreyle geçerliliğini koruyacak.

Sıkça Sorulan Sorular

ALES 3 sınav giriş belgesi nereden alınır?
Adaylar, ÖSYM’nin resmi internet adresi ais.osym.gov.tr üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle giriş belgelerini görüntüleyebilir.
