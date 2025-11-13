Menü Kapat
14°
Aktüel
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

Galatasaray'ın forma sponsoru CW Enerji kimin sahibi kim?

Galatasaray ile yapılan sponsorluk protokolü kapsamında sarı-kırmızılı takımın forma sırt sponsoru olan CW Enerji, Google aramalarında en çok araştırılan konular arasına girdi.

, fotovoltaik hücre ve panel üretimi alanında Avrupa ile Türkiye’nin önde gelen markalarından biri olan CW Enerji ile forma sırt sponsorluk sözleşmesine imza attı.

CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi, 2010 yılında kurulmuş olup fotovoltaik enerji üretimi alanında faaliyet gösteren üretim ve hizmet kuruluşudur.

Yıllık 1,8 GW güneş paneli üretim kapasitesiyle bugün, dünya pazarında geniş bir ihracat ağına sahip olan, sektörün önde gelen güneş paneli imalatçılarından biridir.

CW ENERJİ’NİN SAHİBİ KİM?

Galatasaray'ın forma sırt sponsoru CW Enerji, Tarık Sarvan’a ait bir şirkettir.

Tarık Sarvan, 2 Kasım 1975 tarihinde Sakarya/Kaynarca’da doğmuş Türk iş insanı ve girişimcidir.

Sarvan, CW Enerji’nin Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktadır.

#galatasaray
#güneş enerjisi
#Forma Sponsoru
#Fotovoltaik Paneller
#Cw Enerji
#Tarık Sarvan
#Aktüel
