Ford CEO'su o rakip otomobilleri söküp inceledi: Gördükleri şey tüm planları değiştirdi

Ford CEO'su Jim Farley, şirketin elektrikli otomobil atılımında radikal bir dönüşe gitmesine neden olan kritik bir anı paylaştı. Farley, Elon Musk'ın Tesla'sı ve Çinli üreticilerin araçlarını incelemesinin ardından "büyük bir şok" yaşadığını dile getirdi.

"Office Hours: Business Edition" podcast'inde konuşan Farley, "İlk Model 3 Tesla'yı parçalara ayırıp Çin araçlarını incelemeye başladığımızda çok duygulandım. Onları söktüğümüzde bulduklarımız şok ediciydi" ifadelerini kullandı.

FORD CEO'SU FARLEY'DEN İTİRAF

Yöneticinin açıklamasına göre, Ford'un Mustang Mach-E modelinde, Tesla'ya kıyasla yaklaşık 1,6 kilometre daha fazla elektrik kablosu bulunuyordu. Bu durum, araca ekstra ağırlık kattığı gibi çok daha büyük ve pahalı bir bataryaya ihtiyaç duyulmasına yol açıyordu.

Otomotiv sektöründe, rakip araçların sökülüp incelenmesi (teardown) yaygın bir uygulama. Hatta, akıllı telefon üreticisiyken elektrikli otomobil girişimi kuran Xiaomi'nin CEO'su da eylül ayında, ekibinin her bileşeni incelemek için üç adet Tesla Model Y satın alıp söktüğünü açıklamıştı.

Farley, incelemelerin, Ford'un yeni rakiplerine ayak uydurmak için değişmesi gerektiği yönündeki inancını pekiştirdiğini söyledi.