14°
Teknoloji
Avatar
Editor
 Ömer Faruk Dogan

Android kullanıcıları panikteydi! Google sonunda gerçeği açıkladı

Google, Android cihazlarda Play Store dışından APK olarak uygulama yüklemenin engellenip engellenmeyeceği sorusuna cevap verdi. İşte tüm detaylar.

Teknoloji dünyasının öncü ismi Google, ekosistemine ilişkin önemli bir duyuruda bulundu. Şirket, yaptığı resmi açıklamada Android cihazlarda dışından uygulama yüklemenin engellenmeyeceğini kesin bir dille belirtti. Böylece son dönemde gündeme gelen "Android APK yükleme özelliği kalkıyor" iddialarına net bir cevap verilmiş oldu.

Android kullanıcıları panikteydi! Google sonunda gerçeği açıkladı

'GELİŞTİRİCİ DOĞRULAMASI' ZORUNLU OLUYOR

Google, geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamayla dikkatleri üzerine çekmişti. Şirket, yüklenen tüm Android uygulamaları için geliştirici doğrulamasını zorunlu hale getireceğini duyurmuştu. Google'ın o dönemde yaptığı açıklamada şu ifadeler yer almıştı:

"Kötü amaçlı yazılım ve dolandırıcılık faaliyetlerine karşı kullanıcıları daha iyi korumak amacıyla yeni bir katmanı ekliyoruz: Geliştirici Doğrulaması."

Şirket yetkilileri, yeni dönemin Android ekosistemi açısından kritik bir dönüm noktası olacağını vurgulayarak, "Gelecek yıldan itibaren sertifikalı Android cihazlara yüklenen her uygulamanın kimliği doğrulanmış bir geliştiriciye ait olması gerekecek" ifadeleriyle yeni güvenlik sürecinin kapsamını paylaşmıştı.

Android kullanıcıları panikteydi! Google sonunda gerçeği açıkladı

HACKERLAR KÖŞEYE SIKIŞACAK

Google'a göre geliştirici doğrulama sistemi, kötü niyetli yazılım üreticilerinin işini zorlaştıracak. Sistem devreye alındığında zararlı yazılımlar üzerinden yapılan dolandırıcılık ve veri sızıntısı girişimlerinin önemli ölçüde azalması bekleniyor.

Yeni altyapı, özellikle hackerların bir uygulama kaldırıldıktan sonra kısa sürede farklı bir zararlı yazılım hazırlayıp yeniden dağıtmasını büyük oranda engelleyecek.

Android kullanıcıları panikteydi! Google sonunda gerçeği açıkladı

ANDROİD TELEFONLARA ARTIK APK UYGULAMA YÜKLENEMEYECEK Mİ?

Öte yandan Google'ın belirttiğine göre geliştirici doğrulaması, sadece Play Store üzerinden indirilen uygulamalarla sınırlı kalmayacak. Aynı sistem APK dosyaları aracılığıyla yapılan yüklemeleri de kapsayacak.

Şirket, yapılan analizlerde "Google Play Store dışı kaynaklardan indirilen uygulamalarda, Play Store’daki uygulamalara kıyasla tam 50 kat daha fazla zararlı yazılım bulunduğunu gösterdi" ifadesini kullandı.

Google, kullanıcı güvenliğini artırmayı hedefleyen bu önlemlerle birlikte, Android'in özgür yapısının korunacağını da özellikle vurguladı. Şirketin açıklamasında yer alan şu ifadeler, kullanıcıların endişelerini gidermeyi amaçlıyor:

"Play Store dışından uygulama yükleme desteği, Android’in olmazsa olmaz bir parçası ve kesinlikle ortadan kaldırılmayacak. Geliştirici kimlik doğrulama şartlarımızın amacı, kullanıcıları ve geliştiricileri kötü niyetli kişilerden korumaktır; kimsenin özgürlüğünü kısıtlamak değildir. Bizim için önemli olan, bir uygulamayı nereden indirirseniz indirin, gerçekten o geliştiriciye ait olduğundan emin olmanızdır."

Android telefonlarda büyük değişiklik kapıda: Kötü amaçlı yazılımlara karşı yeni kalkan
ETİKETLER
#android
#güvenlik
#play store
#Geliştirici Doğrulama
#Apk
#Teknoloji
