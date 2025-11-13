Otomobil yüklü tırda yangın: Araçlar kullanılamaz hale geldi

Bozdoğan ilçesi Altıntaş Mahallesi yolu üzerinde üzücü bir olay meydana geldi. Edinilen bilgiye göre üzerinde araç yüklü olan tırın dorse bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın yüklü araçlara sıçradı.

EKİPLER SOĞUTMA ÇALIŞMASI GERÇEKLEŞTİRDİ

Alevleri fark eden tır sürücüsü, aracı yol kenarına çekerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, yangını müdahale ederek söndürdü. Ekipler soğutma çalışması gerçekleştirirken, tırda yüklü olan araçlar da kullanılamaz hale geldi.

Yapılan ilk incelemelere göre yangının tırın balatalarından çıktığı tahmin edilirken, kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.