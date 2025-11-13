Eren Elmalı Şampiyonlar Ligi maçlarında oynayacak mı, yok mu? Eren Elmalı hangi Şampiyonlar Ligi maçlarında yok?

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından bahis oynayan Süper Lig ve 1. Lig sporcularına verilen cezalar belli oldu. PFDK, Galatasaray forması giyen Eren Elmalı'ya 45 gün hak mahrumiyeti cezası verildi.

Taraftarlar tarafından Eren Elmalı Şampiyonlar Ligi maçlarında oynayacak mı, yok mu sorularının cevabı araştırılıyor.

EREN ELMALI ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARINDA OYNAYACAK MI, YOK MU?

PFDK tarafından Eren Elmalı'ya verilen 45 gün hak mahrumiyeti cezası Şampiyonlar Ligi'nde de geçerli olacak. Bu kapsamda Eren Elmalı 45 gün boyunca Şampiyonlar Ligi'nde gerçekleştirilecek olan maçlarda forma giyemeyecek. Aralık ayının sonunda ise tekrardan takıma dönecek.

EREN ELMALI HANGİ ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARINDA YOK?

Eren Elmalı 45 gün hak mahrumiyeti cezası kapsamında Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı Union Saint-Gilloliseve Monaco maçlarında forma giyemeyecek.

Eren Elmalı'nın kaçıracağı bütün maçlar ise şöyle: