14°
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Eren Elmalı Şampiyonlar Ligi maçlarında oynayacak mı, yok mu? Eren Elmalı hangi Şampiyonlar Ligi maçlarında yok?

TFF tarafından açıklanan bilgilere göre bahis soruşturması kapsamında Galatasaray'ın futbolcusu Eren Elmalı'ya 45 gün hak mahrumiyeti cezası verildi. Cezanın ardından taraftarlar tarafından Eren Elmalı Şampiyonlar Ligi maçlarında oynayacak mı, yok mu soruları gündeme geldi. Eren Elmalı'nın hangi Şampiyonlar Ligi maçlarında oynamayacağı belli oldu.

Eren Elmalı Şampiyonlar Ligi maçlarında oynayacak mı, yok mu? Eren Elmalı hangi Şampiyonlar Ligi maçlarında yok?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
13.11.2025
saat ikonu 17:43
|
GÜNCELLEME:
13.11.2025
saat ikonu 17:43

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu () tarafından oynayan Süper Lig ve 1. Lig sporcularına verilen cezalar belli oldu. PFDK, forması giyen 'ya 45 gün hak mahrumiyeti cezası verildi.

Taraftarlar tarafından Eren Elmalı maçlarında oynayacak mı, yok mu sorularının cevabı araştırılıyor.

Eren Elmalı Şampiyonlar Ligi maçlarında oynayacak mı, yok mu? Eren Elmalı hangi Şampiyonlar Ligi maçlarında yok?

EREN ELMALI ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARINDA OYNAYACAK MI, YOK MU?

PFDK tarafından Eren Elmalı'ya verilen 45 gün hak mahrumiyeti cezası Şampiyonlar Ligi'nde de geçerli olacak. Bu kapsamda Eren Elmalı 45 gün boyunca Şampiyonlar Ligi'nde gerçekleştirilecek olan maçlarda forma giyemeyecek. Aralık ayının sonunda ise tekrardan takıma dönecek.

Eren Elmalı Şampiyonlar Ligi maçlarında oynayacak mı, yok mu? Eren Elmalı hangi Şampiyonlar Ligi maçlarında yok?

EREN ELMALI HANGİ ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARINDA YOK?

Eren Elmalı 45 gün hak mahrumiyeti cezası kapsamında Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı Union Saint-Gilloliseve Monaco maçlarında forma giyemeyecek.

Eren Elmalı'nın kaçıracağı bütün maçlar ise şöyle:

  • 22.11.2025 | Galatasaray - Gençlerbirliği
  • 25.11.2025 | Galatasaray - Union Saint-Gilloise
  • 1.12.2025 | Fenerbahçe - Galatasaray
  • 05.12.2025 | Galatasaray - Samsunspor
  • 09.12.2025 | Monaco - Galatasaray
  • 13.12.2025 | Antalyaspor - Galatasaray
  • 21.12.2025 | Galatasaray - Kasımpaşa
TGRT Haber
