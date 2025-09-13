Menü Kapat
25°
Spor
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

Galatasaray ve Eyüpspor 11'leri açıklandı! Okan Buruk'tan sürpriz tercih

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray, Eyüpspor'a konuk oluyor. Okan Buruk'un öğrencileri, Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Frankfurt maçı öncesi moral tazelemek için galibiyet arayacak. Mücadelenin 11'leri belli oldu. Okan Buruk'tan sürpriz tercih...

Galatasaray ve Eyüpspor 11'leri açıklandı! Okan Buruk'tan sürpriz tercih
, 'in 5. haftasında ile karşı karşıya gelecek. Müsabaka 'nda oynanacak.

Galatasaray ve Eyüpspor 11'leri açıklandı! Okan Buruk'tan sürpriz tercih

MAÇIN HAKEMİ BATUHAN KOLAK

Mücadelede Batuhan Kolak düdük çalacak. Eyüpspor - Galatasaray maçı saat 17.00'de başlayacak.

Galatasaray ve Eyüpspor 11'leri açıklandı! Okan Buruk'tan sürpriz tercih

GALATASARAY'IN 11'İ BELLİ OLDU

Uğurcan Çakır, Sallai, Davinson, Abülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Torreira, İlkay Gündoğan, Sara, Sane, Yunus, Icardi.

https://x.com/GalatasaraySK/status/1966848936410575307

EYÜPSPOR'UN 11'İ BELLİ OLDU

Eyüpspor'un Galatasaray maçındaki ilk 11'i netlik kazandı. Eyüpspor'da Selçuk Şahin, Galatasaray maçında şu isimleri görevlendirdi:

Felipe, Robin Yalçın, Claro, Mujakic, Umut Meraş, Yalçın Kayan, Kerem Demirbay, Seslar, Serdar Gürler, Dragus, Ampem.

https://x.com/eyupsporkulubu/status/1966849400447058075

ETİKETLER
#galatasaray
#süper lig
#eyüpspor
#Atatürk Olimpiyat Stadyumu
#Batuhan Kolak
#Spor
