Galatasaray ve Eyüpspor 11'leri açıklandı! Okan Buruk'tan sürpriz tercih

İstanbul
Eyüpspor, Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. Müsabaka Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.
Mücadelede Batuhan Kolak düdük çalacak. Eyüpspor - Galatasaray maçı saat 17.00'de başlayacak.
Uğurcan Çakır, Sallai, Davinson, Abülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Torreira, İlkay Gündoğan, Sara, Sane, Yunus, Icardi.
https://x.com/GalatasaraySK/status/1966848936410575307
Eyüpspor'un Galatasaray maçındaki ilk 11'i netlik kazandı. Eyüpspor'da Selçuk Şahin, Galatasaray maçında şu isimleri görevlendirdi:
Felipe, Robin Yalçın, Claro, Mujakic, Umut Meraş, Yalçın Kayan, Kerem Demirbay, Seslar, Serdar Gürler, Dragus, Ampem.
https://x.com/eyupsporkulubu/status/1966849400447058075