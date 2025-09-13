Menü Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
25°
Gündem
Avatar
Editor
 | Emir Yücel

TOGG sedan modeli satışa çıkıyor! Yerli otomobilin fiyatı belli oldu: Finansman desteği sağlanacak

Türkiye’nin yerli ve milli otomobili TOGG, T10X’ten sonra yeni sedan modeli T10F’yi satışa sunuyor. İlk olarak Almanya’da tanıtılan T10F, bugün de Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hediye edildi. 15 Eylül Pazartesi günü ön satışları başlayacak olan TOGG sedan modelinin fiyatı da belli oldu. Öte yandan ön siparişlerde finansman desteği de sunulacağı öğrenildi. İşte detaylar…

TOGG sedan modeli satışa çıkıyor! Yerli otomobilin fiyatı belli oldu: Finansman desteği sağlanacak
Türkiye'nin ilk yerli ve milli otomobili , ilk olarak T10X modeliyle satışa çıkmıştı. Aradan geçen iki yılın ardından bu kez de yine yerli ve milli olarak üretip geliştirilen modeliyle piyasayı sallamayı hedefliyor. Geçtiğimiz haftalarda Almanya'da görücüye çıkan , bugün de Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hediye edildi.

TOGG sedan modeli satışa çıkıyor! Yerli otomobilin fiyatı belli oldu: Finansman desteği sağlanacak

TOGG SEDAN KAÇ PARA OLACAK?

Türkiye'nin ilk yerli ve milli otomobili TOGG, SUV modelini ilk satışa çıkardığı 14 Mart 2023 tarihinde; 923 bin TL başlangıç fiyatı olarak belirlemişti. İlk satışa çıktığından bugüne kadar toplamda 50 binden fazla satış gerçekleştirdi.

TOGG sedan modeli satışa çıkıyor! Yerli otomobilin fiyatı belli oldu: Finansman desteği sağlanacak

15 Eylül Pazartesi günü ön satışa başlayacak olan TOGG sedan modelinin başlangıç paketi ise 1 milyon 700 bin TL olacağı öğrenildi. Pazartesi başlayacak ön satışlarda ise finansman desteğinin de sağlanacağı ifade edildi.

TOGG sedan modeli satışa çıkıyor! Yerli otomobilin fiyatı belli oldu: Finansman desteği sağlanacak

TOGG SEDAN MODELİNİN ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

T10F’in 0-100 km/s hızlanması 4,6 saniye olan, 700 Nm tork üreten çift motorlu AWD (dört çeker) versiyonu ise 530 kilometreye varan bir menzil sunmayı hedefliyor. Standart menzilli model 52,4 kWh batarya kapasitesine sahipken, uzun menzilli modelde bu kapasite 88,5 kWh’e çıkacak.

TOGG sedan modeli satışa çıkıyor! Yerli otomobilin fiyatı belli oldu: Finansman desteği sağlanacak

T10F, aynı zamanda harici bir güç kaynağı olarak kullanılmasına olanak tanıyan cihazdan elektrikli aletlere enerji aktarımı (V2L) teknolojisine sahip olacak. Bu teknoloji sayesinde Togg kullanıcıları akıllı cihazlarını tam anlamıyla üçüncü bir yaşam alanı olarak kullanabilecekler.

TOGG sedan modeli satışa çıkıyor! Yerli otomobilin fiyatı belli oldu: Finansman desteği sağlanacak

T10F, uzaktan güncellemeler ile sürekli kendini yenileyebilen sürücü destek sistemleri sayesinde sürüş güvenliği ve konforunu en üst seviyeye yükseltecek. Euro NCAP programının tüm testlerinden en yüksek seviye olan 5 yıldızı alacak şekilde tasarlanan T10F, yedi adet hava yastığı, dayanıklı ve sağlam altyapısı ile her türlü yol koşulunda güvenli bir sürüş sağlayacak.

TOGG sedan modeli satışa çıkıyor! Yerli otomobilin fiyatı belli oldu: Finansman desteği sağlanacak

Trafik işareti algılama sistemiyle birlikte çalışan dur-kalk fonksiyonlu akıllı adaptif hız sabitleyici ve akıllı şerit takip sistemi & şeritten ayrılma ikazı gibi özellikler sunacak T10F, “yoğun trafik pilotu” asistan özelliğine de sahip olacak. Kullanıcılar bu özellikle 15km/saat hıza kadar olan yoğun trafikte ellerini direksiyondan ayırıp T10F’in kontrolünde ilerleyebilecek.

TOGG sedan modeli satışa çıkıyor! Yerli otomobilin fiyatı belli oldu: Finansman desteği sağlanacak

Bu özellik V2 donanım seviyesine sahip olan akıllı cihazlarda aktif olacak. T10F, yine V2 donanım seviyesinde standart olarak bir çevre görüş kamerası, kör nokta asistanı, sürücü dikkat asistanı, gelişmiş elektronik denge kontrolü ve otomatik park asistanı özelliklerini de kullanıcılarla buluşturacak.

TOGG sedan modeli satışa çıkıyor! Yerli otomobilin fiyatı belli oldu: Finansman desteği sağlanacak
