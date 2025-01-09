TOGG sedan modeli satışa çıkıyor! İşte yerli otomobilin fiyatı

09 Ocak 2025 16:01 - Güncelleme : 09 Ocak 2025 16:13

Türkiye'nin ilk yerli ve milli otomobili TOGG ilk olarak 2023 yılında T10X modeliyle satışa çıktı. Yaklaşık 50 bin adet satış gerçekleştiren T10X modeli, kendi segmentinde oldukça dikkat çeken bir başarı yakaladı. Otomobil dünyasını en fazla merak ettiren konuların başında ise TOGG sedan modeli kaç para olacak? TOGG sedan ne zaman satışa başlayacak ? Gibi sorular geliyor. İşte TOGG sedan hakkında merak edilen soruların detayları...

Türkiye'de en çok satan elektrikli otomobiller açıklandı: İşte Togg-Tesla rekabetinin kazananı

Türkiye'de en çok satan elektrikli otomobiller açıklandı: İşte Togg-Tesla rekabetinin kazananı

Türkiye​'nin ilk yerli ve milli otomobili TOGG, Cumhurbaşkanı Erdoğan​'ın girişimleri sonrasında 5 şirketin birleşmesiyle ortaya çıktı. Uzun yıllar boyunca kendi otomobilini çıkaramayan Türkiye, Cumhuriyetin 100. yılında hayal ettiği otomobile kavuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törenle banttan indirilen ilk otomobil sonrasında satışa çıkarılan TOGG SUV​ (T10X) modeli, şu ana kadar yaklaşık 50 bin adet satış gerçekleştirdi.

TOGG​ SEDAN​ NE ZAMAN ÇIKACAK?

Türkiye'nin ilk yerli ve milli otomobil markası TOGG, SUV modelini satışa çıkardıktan sonra Sedan modeli için gece gündüz demeden çalışmalarını sürdürüyor.

Çeşitli fuarlarda görücüye de çıkan Sedan modelinin ne zaman satışa çıkacağı ve fiyatı ne kadar olacağı vatandaşlar tarafından oldukça merak ediliyor.

Edinilen bilgilere göre; TOGG Sedan (T10F) modeli 2025 yılının 3.çeyreğinde satışa başlayacak.

TOGG SEDAN KAÇ PARA OLACAK?

Türkiye'nin ilk yerli ve milli otomobili TOGG, SUV modelini ilk satışa çıkardığı 14 Mart 2023 tarihinde; 923 bin TL başlangıç fiyatı olarak belirlemişti.

2025 yılının 3.çeyreğinde satışa başlayacak olan Sedan modelini ise; 1 milyon 700 bin TL'den satışa çıkaracağı öğrenildi.

TOGG SEDAN MODELİNİN ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

T10F’in 0-100 km/s hızlanması 4,6 saniye olan, 700 Nm tork üreten çift motorlu AWD (dört çeker) versiyonu ise 530 kilometreye varan bir menzil sunmayı hedefliyor. Standart menzilli model 52,4 kWh batarya kapasitesine sahipken, uzun menzilli modelde bu kapasite 88,5 kWh’e çıkacak.

T10F, aynı zamanda harici bir güç kaynağı olarak kullanılmasına olanak tanıyan cihazdan elektrikli aletlere enerji aktarımı (V2L) teknolojisine sahip olacak. Bu teknoloji sayesinde Togg kullanıcıları akıllı cihazlarını tam anlamıyla üçüncü bir yaşam alanı olarak kullanabilecekler.

T10F, uzaktan güncellemeler ile sürekli kendini yenileyebilen sürücü destek sistemleri sayesinde sürüş güvenliği ve konforunu en üst seviyeye yükseltecek. Euro NCAP programının tüm testlerinden en yüksek seviye olan 5 yıldızı alacak şekilde tasarlanan T10F, yedi adet hava yastığı, dayanıklı ve sağlam altyapısı ile her türlü yol koşulunda güvenli bir sürüş sağlayacak.

Trafik işareti algılama sistemiyle birlikte çalışan dur-kalk fonksiyonlu akıllı adaptif hız sabitleyici ve akıllı şerit takip sistemi & şeritten ayrılma ikazı gibi özellikler sunacak T10F, “yoğun trafik pilotu” asistan özelliğine de sahip olacak. Kullanıcılar bu özellikle 15km/saat hıza kadar olan yoğun trafikte ellerini direksiyondan ayırıp T10F’in kontrolünde ilerleyebilecek.

Bu özellik V2 donanım seviyesine sahip olan akıllı cihazlarda aktif olacak. T10F, yine V2 donanım seviyesinde standart olarak bir çevre görüş kamerası, kör nokta asistanı, sürücü dikkat asistanı, gelişmiş elektronik denge kontrolü ve otomatik park asistanı özelliklerini de kullanıcılarla buluşturacak.