TOGG T10F için geri sayım başladı: İşte 2025 yılında satışa sunulacak otomobil modelleri

01 Ocak 2025 12:42 - Güncelleme : 01 Ocak 2025 12:43

2025 yılında otomobil sektörü, özellikle SUV ve elektrikli araçlarda büyük bir hareketlilik yaşayacak. Yeni yılda sedan kullanıcılarının ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tasarlanan T10F'ten Skoda Enyaq ve Audi A6 E-Tron gibi önemli modeller piyasaya çıkacak.

Otomobil​ sektörü, 2025​ yılına büyük bir hareketlilikle giriyor. Geçtiğimiz yılın yükselen trendleri, bu yıl daha da güçlenerek devam edecek. Özellikle SUV​ ve elektrikli araç​ segmentleri, 2025'te Türkiye​ pazarında dikkat çeken yeniliklerle dolu olacak. İşte 2025'te otomobil tutkunlarının karşılaşacağı yeni modeller.

Son yılların popüler araç kategorisi SUV'lar, 2025'te de pazarın önemli oyuncularından biri olmayı sürdürecek. Yerli ve yabancı markalar, tüketicilerin bu segmente olan yoğun ilgisini karşılamak adına farklı boyutlarda ve teknolojilerle donatılmış yeni SUV'larını piyasaya sunacak.

TOGG T10F GELİYOR

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), T10F ile birlikte çok farklı bir hedef kitleye hitap edeceği yeni modelini tanıtacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, bu modelle ilgili olarak "Biraz daha spor ama aynı zamanda bir sedan araçtan beklentileri de karşılayacak şekilde tasarlandı. Yine T10F, mevcut SUV​ modelden 80 kilometre daha fazla menzile sahip olacak" demişti.

Standart menzil arkadan itişli (RWD), uzun menzil arkadan itişli ve çift motorlu (AWD) olmak üzere 3 farklı versiyon ve iki farklı donanım seçeneğiyle pazara çıkacak T10F, 160 kW (218 beygir) güç ve 350 Nm tork üreten RWD modelinde iki farklı batarya seçeneğiyle 350+ ve 600 kilometreye varan menzile sahip olacak.

100 kilometre hıza 4,6 saniyede çıkan 700 Nm tork üreten çift motorlu AWD versiyon, 530 kilometreye varan bir menzil sunuyor olacak. Standart menzilli model 52,4 kWh, uzun menzilli model ise 88,5 kWh batarya kapasitesine sahip. T10F'in en dikkat çekici özelliklerinden biri, harici bir güç kaynağı olarak kullanılmasını sağlayan, cihazdan elektrikli aletlere enerji aktarımı (V2L) teknolojisiyle gelecek.

Aracın fiyatı ve net satış tarihi ise henüz belli değil.

SKODA ENYAQ

Skoda, elektrikli araçlar için özel olarak geliştirdiği MEB platformu üzerinde inşa edilen ilk modelleri Enyaq iV ve Coupe iV modelleri, yılın ikinci çeyreğinde satışa çıkacak. Araç; Enyaq iV, Enyaq iV Sportline, Enyaq Coupè iV ve Enyaq Coupè iV RS olmak üzere dört farklı versiyona sahip.

Alman merkezli devlerden Audi, yüzde 100 elektrikli modeli olan yeni nesil A6'yı yılın ilk çeyreğinde piyasaya sunacak. Aracın iki versiyonu mevcut:

Arkadan itişli versiyon: 270 kW (362 hp) güç üretiyor

Dört tekerlekten çekiş özelliğine sahip versiyon: 315 kW (422 hp) güç sunuyor.

Otomobilin A'dan Z'ye her özelliği belli değil ancak menzil kapasitesinin en az 700 kilometre olacağı belirtiliyor. Bataryanın değeri ise 94.4 kW/sa seviyesinde. 270 kW maksimum DC hızlı şarj ve 800V elektrik mimarisi de öne çıkan özellikler arasında yer alıyor.

2025 yılında satışa sunulacak önemli otomobiller şu şekilde: