TOGG güncel verileri açıkladı: Trafikteki toplam T10X sayısı belli oldu

01 Ocak 2025 16:19 - Güncelleme : 01 Ocak 2025 16:19

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), T10X modeli için güncel verileri paylaştı. Aralık ayında 5 bin 732 adet satış yaptığını belirten şirket, satışa başladığı 2023 yılında beri toplam kaç T10X teslim ettiğini de paylaştı.

Türkiye'nin doğuştan elektrikli otomobili Togg​, 2024​ yılını dolu dolu geçirdi. 2018'de kurulan ve 2023'te ilk SUV modeli T10X​ ile satışlarına resmen başlayan yerli marka, ilk fastback modelini ise 2025 içerisinde piyasaya sunacak. Togg şimdiye kadar kaç adet satış yaptığını X hesabından paylaştığı bir gönderiyle duyurdu.

TOGG, 2024'Ü 30 BİN 93 TESLİMATLA KAPATTI

2024 yılı boyunca toplam 30 bin 93 adet T10X'i kullanıcılarıyla buluşturduğunu belirten Togg, 2024 yılının sonunda trafikteki toplam T10X sayısının 49 bin 676'ya ulaştığını bildirdi. Böylelikle şirket, 2023'te ulaşılan 19 bin 583 adetlik satış başarısını, geçen yıl yüzde 50'nin üzerinde artırmış oldu.

ARALIK AYINDA 5 BİNİN ÜZERİNDE SATIŞ

2024 yılı boyunca istikrarlı bir şekilde satışlarını artıran Togg, sadece aralık ayında 5 bin 732 adet T10X teslim ederek etkileyici bir performans sergiledi.

Öte yandan Togg'un elektrikli araçlar için uçtan uca temiz ve kesintisiz şarj hizmeti sunan Trugo platformu, 2024 yılında altyapısını önemli ölçüde güçlendirdi. 81 ilde hizmet veren yüksek hızlı DC şarj istasyonu ağı, 842 yüksek hızlı şarj cihazı ve 1684 sokete yükselirken, AC şarj istasyonu sayısı 363'e ulaştı.

YERLİ ÜRETİMDE BİRİNCİ

Engelli raporuyla alınabilecek araçlar için en az yüzde 40 yerlilik oranının yürürlüğe girmesinin ardından, Türkiye'de üretim yapan otomotiv üreticilerinin yerlilik oranları, ÖTV muafiyetli otomobil satın almak isteyenlerin gündemine girmişti. Türkiye'de üretilen otomobillerin yerli katkı oranlarını ise Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı paylaştı.

Buna göre, Togg yüzde 72,18 oranıyla yerli üretimde birinci. Yüzde 69,50 ile Renault Clio gelirken, yüzde 64,00 ile Hyundai i10 da yüzde 40 yerli üretim şartını karşılayan modeller arasında yer alıyor.